Neuman cierra la temporada del ciclo Entrance con un concierto en el MVA el próximo 15 de junio

El conjunto murciano clausura el programa de música alternativa de Culturama

El ciclo de música independiente Entrance cierra su temporada primaveral con el concierto el próximo jueves 15 de junio de la banda murciana Neuman, en el centro provincial María Victoria Atencia (MVA) de calle Ollerías número 34 a partir de las 21.00 horas.

Las invitaciones para el concierto de Neuman se podrán recoger en taquilla del centro cultural MVA a partir del 12 de junio, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, con un máximo de dos invitaciones por persona.

La vertiente más alternativa de la programación musical de Culturama ha estado representada esta temporada por propuestas como las de los malagueños Trío Mudo, José Ojeda y The New Raemon & McEnroe, según ha destacado la Diputación de Málaga en un comunicado.

Gracias a discos como 'Plastic Heaven' (2010), el alabado 'The Family Plot' (2011) y el EP 'By Fear/Hi Love' ( 2013), la banda encuentra el empuje definitivo que les sirve para fichar por Subterfuge Records. Neuman se ha convertido en los últimos años en uno de los grupos más importantes del país, siendo considerado por la prensa su último álbum 'If' como uno de los más destacados de 2014, acompañados de casi 300 conciertos.

La banda, liderada por Paco Román, tiene una trayectoria musical impecable, que nace en 1998 de la autoedición, que crece con talento y pasión y se caracteriza por ser minimalista, remontándose al género Shoegaze y Post-rock. Actualmente, sus componentes son Paco Román, como vocalista, guitarra, compositor y fundador del grupo; Dani Molina con el piano y bajo; y José Sánchez a la batería.

El cuarto álbum de Neuman llevará por título 'Crashpad' y se publica el próximo mes de septiembre. Un 'crashpad' es un lugar de paso donde pasar la noche y hace referencia a la sensación de "no tener un hogar que la banda de Paco Román ha sentido durante los 3 intensos años de gira de su último álbum "If" en el que han realizado casi 300 conciertos", han señalado.

Así, ya está disponible 'All that matters' en plataformas digitales, un segundo single de avance que llega tras la publicación de 'BoyStar'. Intensidad y emoción a raudales con estas nuevas canciones y sus grandes éxitos se podrán escuchar en el próximo concierto de la banda en el MVA tras su paso el 9 de junio por el Ballantines True Music Fest, en la Sala Arena de Madrid.