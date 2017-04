El Palau celebra su 30 aniversario y se atreve con la 'Sinfonía de los Mil' que no programaba desde 1990

Etiquetas

El 25 de abril se rendirá homenaje a la Banda Municipal de València y al exalcalde Ricard Pérez Casado

El Palau de la Música de València cumple 30 años de existencia y, para celebrarlo, ofrecerá el próximo viernes, 28 de abril, la Sinfonía número 8 de Gustav Mahler, conocida como 'de los Mil' por la gran cantidad de intérpretes para los que fue concebida por el compositor. Se trata de una obra "muy compleja y costosa" que hace que se programe muy poco. De hecho, el auditorio valenciano no lo hacía desde 1990.

Así lo han puesto de relieve la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València y presidenta del Palau, Glòria Tello, y el director de la entidad cultural, Vicent Ros, que han presentado en rueda de prensa el programa conmemorativo del trigésimo aniversario.

En el programa destaca la cita del viernes 28, cuando la Orquesta de Valencia (OV) bajo la dirección de Yaron Traub, interpretará la Sinfonía núm. 8 'de los Mil". En esta ocasión, serán casi 500 personas las que estarán en el escenario, con el Cor de la Generalitat, el Philharmonia Chorus, la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, el Orfeó Valencià y un elenco solista formado por las sopranos Ricarda Merbeth, Julia Novikova y Ofelia Sala, la mezzosoprano Theresa Kronthaler, el tenor Nikolái Schukoff, el barítono José Antonio López, el bajo Alfredo García y la mezzosoprano María Luisa Corbacho. El recital se repetirá el sábado.

Vicent Ros ha subrayado la oportunidad que supone este concierto, puesto que, "hoy en día, conforme están los presupuestos para la cultura, no hay prácticamente un auditorio que la programas porque no tiene sentido" si no se hace con un amplísimo grupo de cantantes. Ha recordado que en 2010 el Palau hizo el ciclo completo de Mahler a excepción de esta pieza, que es, ha incidido, "muy cara de montar y con unas características técnicas muy específicas".

Pero la agenda especial para este 30 cumpleaños del Palau arranca esta tarde. El pistoletazo de salida lo darán tres conciertos de la Orquesta de València titulados '30 anys del Palau a la ciutat' y donde el público podrá ver a secciones de la agrupación en lugares emblemáticos de la ciudad. Este recorrido empezará a las 18.00 horas en la Plaza del Patriarca con la sección de cuerda, continuará a las 19.00 horas en la Plaza Lope de Vega con viento-madera y culminará a las 20.00 horas en la Plaza de la Virgen con la sección de metales.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El día grande de la celebración será el 25 de abril, cuando se cumple el 30 aniversario. Habrá una Jornada de Puertas Abiertas, de 10.00 a 14.00 horas y por la tarde, un concierto conmemorativo de la Banda Municipal de València que, bajo la dirección de Fernando Bonete, interpretará obras de Salvador Giner, Manuel Palau y Falla, entre otros.

Además, en este concierto se otorgará a la Banda Municipal con la alta distinción y una escultura del ceramista Enric Mestre. Glòria Tello ha recalcado que, pese a ser una formación tan vinculada al Palau, esta banda centenaria y "tan querida" nunca había recibido ninguna distinción del auditorio.

La edil también ha destacado el reconocimiento que se tributará al exalcalde de València Ricard Pérez Casado por la dedicación y gestión para impulsar la construcción del edificio, y situarlo dentro de los circuitos musicales internacionales. La ceremonia protocolaria será conducida por el actor Juanjo Prats.

Dentro del programa de actos, el día 28 por la mañana el Palau acogerá una jornada técnica de ámbito nacional, en la que se abordará el monográfico 'Medidas de emergencia y prevención de riesgos en edificios públicos: una asignatura pendiente'.

Tanto Tello como Ros han subrayado que el Palau de la Música de València llega a sus tres décadas de historia "más abierto que nunca" a la ciudadanía y han apuntado que sigue trabajando en esta dirección. La concejala presidenta ha puesto como ejemplo el proyecto para que la Sala de Exposiciones albergue una muestra permanente, que verá la luz previsiblemente a finales de este año, y hacia las mismas fechas la celebración de un Congreso Internacional de Música.