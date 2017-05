Plácido Domingo pide más educación musical para jóvenes y celebra la bajada del IVA: "Hay que dar facilidades"

Etiquetas

El tenor Plácido Domingo ha presentado el concierto a beneficio de la escuela de música Reina Sofía, que dirigirá este domingo 14 de mayo en el Teatro Real, reclamando más educación musical para los jóvenes en España y celebrando la bajada del IVA cultural al 10%, el entender que "hay que dar facilidades".

"Sin querer meterme en política, hay que dar facilidades a la cultura y el IVA no puede ser demasiado elevado. Lo hemos sufrido durante años, no solo la música, también el cine y otros: en la política hay muchas cosas a tener en cuenta, pero la cultura es esencial", ha añadido.

Respecto a la educación musical, ha pedido introducirla en los centros de una manera "divertida", con juegos y explicando la historia de las sinfonías. "Nos ayudaría muchísimo en un mundo con una juventud desviada, de drogas y en donde se ha perdido el respeto a los padres y a la familia", ha alertado.

"Se puede enseñar de una manera divertida, acostumbrando al niño a aprender así. No es difícil y tampoco sería de un gran coste", ha añadido. En este sentido, ha apuntado a la "invasión de la música popular" frente a la clásica, que sitúa a esta última en una posición "inferior" para que sea conocida por los jóvenes.

"Me refiero a la música popular, que también la hay buena y a mi me gusta. Pero por ejemplo, el rap es algo... y eso es lo que nos dan hoy. En los Grammy se llevan todos los premios los raperos, y lo que hacen es un recitado hablado, hablado y hablado: deberían darnos clases de gramática, pero no de música", ha criticado.

El concierto del Teatro Real correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela de Música Reina Sofía y contará con un repertorio variado de piezas de Mozart, Haydn, Torroba, Verdi o Manuel Fernández Caballero. "Al principio pensé que sería un concierto sinfónico, pero luego me ofrecieron la posibilidad de 'La Traviata' y me pareció buena idea", ha aseverado.

UNA GENERACIÓN "DE CALIDAD"

Respecto a su colaboración con los músicos jóvenes, ha hablado de una generación "de calidad" y que "está bien servida". "Es por ello que hay que ser más exigentes con ellos, porque las oportunidades que tienen ahora no las teníamos antes", ha destacado.

Por su parte, la presidenta de la Escuela de Música Reina Sofía, Paloma O' Shea, ha celebrado la labor de Domingo por los jóvenes músicos. "Es impresionante lo que ha hecho y tenemos que agradecerle la labor que hace en favor de la música española. En nombre de todos a los que has ayudado, millones de gracias", ha concluido.