La ROSS pide reunirse con Junta y Ayuntamiento para solucionar la "parálisis" en su gestión

Los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que este jueves y viernes como protesta han vuelto a ponerse el lazo verde en sus solapas durante sus conciertos del abono número 12, quieren reunirse con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital hispalense para solucionar la "parálisis de gestión en la que se encuentra la formación, sin gerente hace más de año y medio".

Además, en declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de la ROSS, Juan Carlos Pérez Calleja, ha hecho un llamamiento al nuevo consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, para que "se reúna cuanto antes con el Comité de Empresa de la ROSS" y "acordemos un calendario para que la Junta se ponga al día en las cantidades que adeuda y consigamos un gerente con el perfil adecuado, que de un impulso a la Sinfónica, dado que al parecer las conversaciones entre Ayuntamiento y Junta van ahora mejor en este asunto", manifiesta.

El representante sindical ha señalado que los trabajadores "están hartos de la falta de eficiencia de Junta y Ayuntamiento, que a pesar de ser ambos del mismo partido no se han puesto de acuerdo para aprobar un nuevo modelo de gestión", al tiempo que asegura que la exconsejera Rosa Aguilar "les ha puesto en una situación muy delicada en estos años de parálisis y además ha pospuesto la entrada de un nuevo gerente sin ofrecer alternativa alguna", afirma.

En este sentido, ha recordado que "el 96% de los músicos apoya el plan de gestión que ha presentado Jonh Axelrod", pero "aún no sabemos qué es lo que quiere hacer la Junta con la ROSS", lamenta.

Según Pérez Calleja, "desde 2010 a 2015, la Junta de Andalucía aportó 1.946.612 euros menos que el Ayuntamiento de Sevilla --a pesar de ser ambos socios al 50% de la ROSS-- lo que ha generado un déficit que aún arrastramos", por lo que aseguran que "necesitan un gerente que gestione a la orquesta con visión de futuro", porque la situación de la empresa "es cada día más peligrosa".

"Queremos saber cuál es el plan, si nos vamos a reunir o no, si van a solucionar las cosas y van a llegar al Consejo e Administración y si la Junta se hará cargo de todo lo que pasa, porque hay un montón de reivindicaciones que parecían cerradas y luego no lo estaban", afirma el representante sindical, que manifiesta que "alargar esta situación no tiene sentido".