Terelu Campos de Gloria Camila: "Es normal que diga muchas cosas, yo la entiendo de verdad"

Terelu Campos no está pasando por su mejor momento y es que estas últimas semanas en Sálvame han sido muy duras para la presentadora, sobre todo por las tensiones que existen con algunas de sus compañeras. En esta ocasión Terelu acudió a la entrega de las Medallas de la Comunidad de Madrid y lo hizo muy bien acompañada por su madre María Teresa y su hermana Carmen Borrego.

Siempre muy cerca de su amiga Rocío Carrasco, Terelu le quitó importancia a las palabras de Gloria Camila en la isla sobre su hermana y es que según comentó la periodista es una chica muy joven que muchas veces no piensa lo que dice.

CHANCE: No podías faltar hoy.

Terelu Campos: No, además hoy que no trabajaba, que otras veces no he podido y además soy una fiel seguidora de Cristina Cifuentes.

CH: ¿Y de Alejandro Sanz Y Niña Pastori?

TC: Lo he visto por la tele. Ha estado María maravillosa, la Niña Pastori ha estado impresionante.

CH: ¿Qué destacarías de Alejandro?

TC: El pedazo de artista que es pero sobre todo el pedazo de compositor. Las letras de Alejandro son...

CH: ¿Te has enamorado con las letras de Alejandro?

TC: Me he enamorado y me he desenamorado. Me da mucha alegría porque creo que Alejandro es una persona comprometida que a mí me parece que cuando uno llega muy alto, el comprometerse es importantísimo, creo que es una manera de devolver todo lo que la vida te ha dado.

CH: Han hecho el día internacional de Alejandro Sanz.

TC: Todos los días son los días de Alejandro.

CH: Ahora Bigote ha pescado.

TC: Pues mira qué bien, él que no come pescado.

CH: La vemos muy contenta a tu madre.

TC: Por qué no va a estar contenta, yo la veo bien, hace días que no la veo.

CH. Le echa un poco de menos.

TC: Es normal, ellos que estaban como una lapa todo el día juntos me imagino que eso se notará muchísimo.

CH: Ha dicho que de ir a la isla nada.

TC: Eso sí que lo he tenido yo claro siempre.

CH: Tu hermana tampoco se anima.

TC: No. Carmen tiene pavor a los aviones. Yo sí que subo al avión, me hice 24 horas solas pero ella se descompone.

CH: ¿Y tú vas a ir?

TC: Yo es que cuando leo eso digo pero esto de dónde se lo han sacado. Mis amigas me han dicho yo entiendo que tienes una cláusula de confidencialidad, pero no, yo no sé nada de eso.

CH: Lo descartas.

TC: A mí nadie me ha dicho nada de nada, os lo puedo asegurar.

CH: ¿Te gustaría vivir la experiencia?

TC: No, primero no puedo, estoy todavía en tratamiento, no puedo someter mi cuerpo, no puedo de verdad.

CH: ¿Pero unos días?

TC: Yo que mal os he hecho a vosotros. Gustarme no. Si no hay más remedio, otra cosa, pero gustarme no.

CH: ¿Cómo estás viviendo las declaraciones de Gloria Camila?

TC: No, yo nunca hablaré de una niña por el cariño y el respeto que le tengo a su padre, yo le tengo mucho afecto.

CH: ¿Con Ortega os lleváis muy bien?

TC: Muchísimo yo le quiero muchísimo y me siento muy querida por él.

CH: Ella decía que a tu madre no le cae bien Ortega.

TC: Es una niña, de verdad que no voy a entrar nunca porque además no me sentiría bien conmigo misma.

CH: Ella tiene clavado lo del corte de mangas.

TC: Es normal que diga muchas cosas, yo la entiendo de verdad. No tengo nada más que decir. Es una chavala joven, es normal, hay muchas cosas que son normales, de verdad.

CH: Comentas que estás en tratamiento pero tienes alguna revisión, ¿Cómo te encuentras?

TC: Si Dios quiere en junio acabo, cruzo los dedos.

CH: ¿Cómo estás ahora de ánimos?

TC: Bien, me encuentro inquieta, cuando ya está más cerca la fecha más nerviosa te pones, pero ojalá todo salga bien.

CH: ¿Has felicitado a Rocío?

TC: Como no la voy a felicitar hija.

CH: ¿Han hecho algo?

TC: No, no han hecho nada.

CH: ¿No se prevé nada?

TC: No, en absoluto.

CH: ¿Cómo la ves a ella?

TC: Con esto voy a terminar. Mal, la veo mal.

CH: ¿Pero la apoyas?

TC: Claro, pero la veo mal, nada más. Entenderlo.