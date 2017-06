El coro de la UPV/EHU cerrará el curso este viernes con un concierto especial donde interpretará éxitos del rock

Etiquetas

El Coro de la UPV/EHU cerrará este viernes su ciclo de conciertos con una actuación especial en la que interpretará una selección de éxitos del rock. El concierto tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Bilbao Aretoa (Avenida Abandoibarra, 3 Bilbao).

En la primera parte del concierto, la agrupación coral universitaria hará versiones de conocidos éxitos de intérpretes y bandas como Queen (We will rock you y Bohemian Rhapsody), Elton John (Your song), Leonard Cohen (Hallelujah), Michael Jackson (Heal the world), The Police (Every breath you take), Toto (Africa) y Ken 7 (Itsasoa gara y Haizea), entre otros.

A continuación, como cierre del recital, interpretarán la pieza 'Roquiem', compuesta por Paul Barker. El concierto estará dirigido por Aitor Biain Bidarte y contará, acompañando al coro en la parte musical, con los instrumentistas Eli Mendiaraz, al piano, Argoitz Aranguren a la guitarra, Cristina Larrañaga al bajo, y Ander Zulaika a la percusión.