Alma Deutscher, la nueva Mozart, entusiasma en Viena con su ópera ¡escrita a los 11 años!

Etiquetas

Cientos de espectadores ovacionaron una opera compuesta por una niña prodigio británica de 11 años, Alma Deutscher, programada en Viena, capital de la música clásica, durante las fiestas de fin de año. Con solo 7 años ya asombraba al mundo tocando el piano y el violín. Alma escribió su propia sonata a la edad de seis, seguida de su ópera, La limpiadora de sueños (que ella dice le dictó Mozart en un sueño) y ahora ha arrasado en Viena con su Cenicienta. Alma reconoce que la música llega a su cerebro cuando está relajada, cuando duerme y se despierta o está sentada en el columpio sin pensar en nada. Es algo innato para ella. Como tocar. Con tres años tuvo su primer violín y en uno componía sonatas. Su padre flautista aficionado dice que el bebé nació conectado a la música.

El jueves por la noche, "el estreno tuvo lugar con la sala llena ante 540 personas y al final hubo una ovación en pie con muchos gritos de bravo", declaró Judy Grahame, responsable de relaciones públicas para la joven Alma. La pequeña reconoce que siempre duerme con una grabadora al pie de la cama para poder concretar al instante la inspiración.

"Alma estaba muy feliz de ver en el escenario el espectáculo que ha tenido durante tanto tiempo en su imaginación", añadió Grahame.

Producida por una asociación austriaca dedicada a jóvenes talentos, la ópera de dos horas compuesta por Alma Deutscher, una versión modificada de Cenicienta, está programada cuatro días, hasta el 4 de enero, en una sala de espectáculos de la capital austriaca.

En esta versión de Cenicienta, la historia sucede en una ópera. La protagonista es una joven compositora que ofrece una melodía a su príncipe, un poeta. Las dos hermanastras de la heroína son dos divas pretenciosas.

Cuando sea mayor, dice Alama quiero un "gran casa llena de instrumentos, todo tipo de pianos y violines, violas y violonchelos '.

"No me importa si soy famosa o no, sólo quiero ser buena", añadió. "Miro a otros compositores, pero no estoy tratando de ser exactamente como Mozart. Sí, me gusta, pero voy a ser como Alma, no Mozart.

Todos los personajes están interpretados por adultos y Alma aparece en algunas escenas tocando el violín, que toca tan bien como el piano. Su talento ha sido elogiado por directores de orquesta como Daniel Barenboim, Zubin Mehta y Simon Rattle. Algún 'fallo' debía tener Alma (su nombre también acompaña una de las virtudes de su talento), y es que es tan miedosa que no es capaz de leer a Harry Potter. Sus padres también la protegen y se niegan a dejarla participar en concursos o exámenes de música, y han rechazado invitaciones para aparecer en programas de televisión.

Ala no va a la escuela, tiene toda la formación que desea en casa. "He leído un montón de libros, me encanta leer ... . leer biografías de los científicos y de compositores. Alma ahora planea completar un concierto para piano y luego escribir un libro que tiene planes de convertirse en una película. Alma trabaja duro, pero es muy feliz, y sí, está algo mimada.