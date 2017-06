El postminimalismo de David Lang cerrará el Sónar en un concierto en L'Auditori

Etiquetas

El postminimalismo del prestigioso compositor estadounidense David Lang cerrará este domingo el Festival Sónar 2017 con el estreno en España de su obra 'Death Speaks' en un concierto en L'Auditori, en colaboración con el programa 'Sampler Sèries'.

Interpretarán esta composición el pianista Nico Muhly --que actuará por primera vez en Barcelona-- y el colectivo de músicos de Berlín (Alemnia) Stargaze, dirigidos por André Ridder, en un recital en la Sala 2, ha explicado L'Auditori en un comunicado este jueves, que ha añadido que la 'Noche de clausura' contará con composiciones de Muhly y del estadounidense Steve Reich.

'Death Speaks', que consiguió un elogio unánime de la crítica como mejor álbum de 2013, es un ciclo de cinco canciones "de una extraña belleza", que traspasa la frontera entre el pop y la música contemporánea, ha destacado la sala.

Con una selección de textos de varios lieder de Franz Schubert, Lang da voz a la muerte, personificada por la cantante principal que en este concierto en Barcelona será la versátil holandesa Nora Fisher, acompañada de un grupo de concepción indie.

Además de ejecutar la parte de piano de esta composición, Muhly, considerado como uno de los compositores más activos y camaleónicos del panorama internacional, presentará una selección de piezas para piano, dos violines y electrónica.

Muhly ha colaborado con artistas como Björk, Sufjan Stevens, Rufus Wainwright y Anthony And The Johnsons, además de ser autor de bandas sonoras como 'The Reader' y 'Kill Your Darlings'.

GUITARRAS Y LATIDOS

En el concierto del domingo también podrá escucharse 'Electric Counterpoint', una de las obras más emblemáticas de Reich, que consiste en un contrapunto para 13 guitarras eléctricas en tres movimientos, y que contará con la interpretación de Aart Strootman en la parte solista sobre las 12 guitarras que el reconocido Pat Metheny grabó en 1987.

El multiinstrumentista de Arcade Fire Richard Reed Parry publicó en 2014 'Music for Heart and Breath', un ciclo de piezas basado en el tempo del ritmo cardíaco de cada intérprete, con un estetoscopio para cada músico, y que en esta noche estará presente con una pieza para violín solo y el latido de un asistente del público.