Las figuras de Camarón de la Isla y Paco Lucía hermanarán a las ciudades de San Fernando y Algeciras

Las ciudades de Algeciras y de San Fernando sellarán el 2 de junio el hermanamiento entre ambos municipios coincidiendo con la conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Camarón de La Isla. Con un acto en el Real Teatro de Las Cortes en San Fernando, se rendirá tributo mutuo a José Monje Cruz 'Camarón de La Isla' y Francisco Sánchez Gómez, 'Paco de Lucía', considerados dos genios del flamenco que hicieron leyenda al colaborar en numerosos trabajos discográficos.

Según han indicado desde el Ayuntamiento de San Fernando a Europa Press, el hermanamiento entre ambas ciudades fue acordado en sesión plenaria en febrero de 2015 con el objetivo de impulsar y coordinar actuaciones conjuntas relacionadas con el flamenco y su aprovechamiento como recurso promocional y turístico.

Además, un mes antes, el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras también aprobaba el hermanamiento entre ambas localidades al estar enlazadas "por ser cunas ambos municipios de Paco de Lucía y de Camarón de la Isla, respectivamente, dos figuras muy relevantes del flamenco contemporáneo".

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha asegurado que se trata de una "oportunidad histórica para hacer valer el enorme patrimonio común de ambas ciudades, universalmente asociadas a la imagen del flamenco desde los nombres de sus ilustres hijos".

"Gracias a ellos, a estos dos genios del flamenco, se producirá un a

un acercamiento institucional y social entre dos poblaciones flamencas de por sí", ha afirmado la alcaldesa isleña.

No obstante, ha advertido de que el hermanamiento "no debe ser un mero reconocimiento institucional, sino que ha de servir para enriquecer el caudal cultural de ambas ciudades, de forma que nos enriquezcamos mutuamente en todos los ámbitos que sea posible, poniendo en común experiencias no solo en el marco cultural, sino con repercusiones en el ámbito social, turístico, promocional, económico, vecinal y educacional".

Por ello, Cavada ha incidido en que este hermanamiento "debe acompañarse de un segundo hermanamiento entre asociaciones, peñas, colectivos y entidades vinculados al mundo del flamenco, tanto en Algeciras como en San Fernando", de forma que promocionen a los jóvenes valores flamencos en una y otra ciudad mediante la participación en jornadas, certámenes o concurso, a través de la puesta en marcha de iniciativas conjuntas dirigidas a la difusión del flamenco y facilitando el acercamiento al mismo a través de los centros escolares, asociaciones de vecinos o centros de ocio.

Entre las posibles estrategias de actuación conjunta que pueden desarrollarse, según ha indicado la alcaldesa de San Fernando, podría estar el desarrollo conjunto de eventos turísticos de promoción nacional e internacional de carácter monográfico sobre el flamenco, la divulgación de los recursos turísticos de las ciudades hermanadas en cada uno de los municipios, el intercambio de experiencias a través de encuentros profesionales turísticos de ambas ciudades o la organización de acontecimientos culturales.

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de San Fernando y especialmente a su alcaldesa, por haber recuperado el proyecto de hermanamiento en tono a la figura de ambos genios del flamenco.

"Me gusta comentar que para conocer Algeciras es imprescindible conocer a Paco de Lucía y que para conocerlo a él, es necesario conocer la ciudad que lo vio nacer y donde quiso descansar para siempre", ha afirmado Landaluce.

"Para conocer a Paco de Lucía, se hace imprescindible también ser cómplices de esa amistad y profesionalidad que desarrolló junto a Camarón", ha señalado el alcalde de Algeciras, que ha afirmado que son numerosos los proyectos que se pueden emprender entre ambos municipios gaditanos.