Manuel Liñán llega a los 'Jueves Flamencos' de Fundación Cajasol con 'Sinergia'

El Ciclo 'Jueves Flamencos' de la Fundación Cajasol acoge la actuación del bailaor y coreógrafo Manuel Liñán que ofrecerá su espectáculo 'Sinergia', en el que estará acompañado por el cante de David Carpio y Miguel Ortega y la guitarra de Víctor Márquez 'El Tomate'.

Según explica el artista en su página web, 'Sinergia' supone la participación conjunta de varios elementos que por si solos no adquirirían el mismo concepto que la suma de los mismos.

Así, señala, "en este viaje pretendo resaltar que mi campo de emociones está habitado por las vuestras, que mis sentimientos tienen que ver con los tuyos, que una simple reacción puede estar provocada por tu sonrisa y que las aportaciones que los demás me han ofrecido, esas que a veces no vemos, o no somos conscientes de necesitarlas, han llenado una parte interior en mi, que por sí sola, no tendría el mismo significado ni el mismo color".

"Porque hasta los rincones más perdidos de nuestras soledades están llenos de emociones que nos dejan los demás", afirma el artista, que en el concierto de este jueves presentará un programa compuesto por romance, soleá, rondeña, cantiña, toná y tango.

El espectáculo tendrá lugar este jueves 1 de junio en el Teatro Cajasol a las 21,00 horas. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de la Fundación Cajasol o en la web www.fundacioncajasol.com.