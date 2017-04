¿Cuáles son las calles de la Feria de Sevilla en las que más se liga?

Etiquetas

Sevilla ya ha dado pistoletazo de salida a su semana más flamenca y divertida. Por eso con la ayuda de Meetic, hemos preguntado a los sevillanos por sus ferias y sus artes de seducir en estos días.

Universo de volantes coloridos, flores, pendientes, tacones, mucho albero y salero serán los protagonistas de la feria pero, ¿sabes a que sitios debes ir para que estas fiestas sean las más divertidas y quién sabe si también para encontrar el amor? Para el 42% de los solteros españoles de entre 18 y 34 años, la calle Joselito el Gallo es una de las más divertidas y en la que más se liga. El 39% de los solteros de entre 35 y 49 años opinan que la calle Pascual Márquez es la más marchosa ¡te encuentras todo tipo de variedad musical! En cambio, los mayores de 50 años (33%), afirma que la calle Pepe Luís Vázquez es su favorita para darlo todo y donde más se liga al son de "te canto esta sevillana pa decirte que te quiero, porque luego cara a cara a decirlo no me atrevo".

¿QUÉ ES LO QUE MÁS SEDUCE A LOS SEVILLANOS DE SU FERIA?

En este caso la opinión de hombres y mujeres es distinta. Para 7 de cada 10 hombres, lo que más atrae de la feria de Sevilla es un buen brindis con rebujito mientras cruzan miradas con su pareja de baile. En cambio, para 6 de cada 10 mujeres, no hay nada como vestirse de flamenca y pasearse por el Real con arte y elegancia. Además, tanto para sevillanos como para sevillanas, otros planes que les encantan y seducen son, recibir un algodón de azúcar mientras dan vueltas en la noria y montarse a la grupa de esa persona que te atrae y dar un paseo por el recinto ferial.

PARA LIGAR, ¿FERIA DE DÍA O DE NOCHE?

Para el 46% de los solteros y solteras sevillanos cualquier momento es el idóneo para activar su móvil, quedar con esa persona especial y dejar que la feria y su gente les seduzca. Pero para gustos los colores, por eso el 39% de los sevillanos no duda en que el día es el mejor momento para saborear la feria, conocer gente y seducir y que te seduzcan bajo el sol andaluz.

¿TE MONTAS EN LA NORIA CONMIGO?

No te puedes ir del recinto ferial sin pasar antes por la calle del Infierno, no importa la edad que tengas, hay atracciones para todo tipo de público. Un 77% de las sevillanas asegura que la Noria es la mejor atracción para conquistar, algo similar a los hombres, ya que el 71% asegura que esta atracción es la idónea para ligar. Si te apetece refrescarte, no lo dudes y pásate por las cataratas, es otra de las atracciones favoritas de los usuarios sevillanos de Meetic, donde te mojarás seguro.

Si hay algo claro es que como decía la canción "Sevilla tiene un color especial", y desde Meetic te animamos a que vengas y disfrutes de todo lo que la rodea. Nunca se sabe lo que puede pasar y quizá esa persona especial está esperándote para que disfrutéis juntos de la experiencia.