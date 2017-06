El espectáculo 'Puro Pele' llega al ciclo 'Jueves Flamencos'

Etiquetas

Manuel Moreno 'El Pele' llega al ciclo 'Jueves Flamencos' de la Fundación Cajasol en Sevilla con su espectáculo 'Puro Pele', en el que estará acompañada por la guitarra del Niño Seve y las palmas y el compás de Fali 'El Eléctrico' y Ezequiel Montoya, y en el que interpretará nana, malagueña, soleá, seguiriyas, alegrías, algo de levante y bulerías.

En el encuentro previo, en el que ha participado el coordinador del ciclo Manuel Herrera, 'El Pele', admirado al mismo tiempo por la afición más tradicional y por la más heterodoxa, ha destacado que "siempre dice lo que siente, que va por derecho y que para él el flamenco es un arte tan grande que requiere dedicación exclusiva", hasta el punto, ha señalado, que se levanta todos los días a las siete y se pone a estudiar cantes durante varias horas.

Así, ha dicho que "no entiende que se pueda evolucionar en el cante si no es conociendo hasta el tuétano los cantes de los grandes creadores que les precedieron" y se ha declarado "en contra" del llamado 'flamenquito' afirmando que "alguien debería preocuparse de la defensa del flamenco y no confundir a la gente con músicas facilonas".

"No se puede ser maestro de la noche a la mañana sino que hay que recorrer un camino como ocurre con el toreo", afirma 'El Pele', que apunta que "nunca se sabe cómo va a salir el toro pero para el cantaor la soleá y la seguiriya son toros difíciles a los que hay que darles su sitio" y no es cuestión de "espontáneos".

Del mismo modo, en este encuentro, el cantaor cordobés ha dicho que "es difícil que nadie le ponga hoy los pelos de punta con el cante" y "se declara morentiano lo mismo que Enrique se sentía pelista", porque los "dos sentimos una misma filosofía de entender el cante", ha destacado.

En cuanto a sus proyectos, 'El Pele' ha asegurado estar pendiente de grabar una pequeña antología de cantes con acompañamiento tradicional que intentará iniciar cuando pase el próximo verano.

El espectáculo tendrá lugar este jueves a las 21,00 horas, en el Teatro Cajasol de Sevilla. Las entradas están disponibles en la taquilla de la Sede de la Fundación Cajasol (entrada por calle Francisco de Bruna, 1) o en la web www.fundacioncajasol.com.