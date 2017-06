Dhafer Youssef clausurará este lunes el Ciclo de Jazz de la temporada 2016/2017 del Teatro Lope de Vega

Etiquetas

El Teatro Lope de Vega cierra el ciclo de jazz, desarrollado durante la temporada 2016/17, este lunes día 5 de junio a las 20,30 horas con el compositor, cantante y laudista tunecino Dhafer Youssef.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, siguiendo el extraordinario éxito de su último álbum 'Birds Requiem' con más de 50.000 copias vendidas en todo el mundo, el maestro del oud y consumado cantante Dhafer Youssef regresa con su muy anticipado álbum 'Diwan of Beauty and Odd', "un festín musical en el que el prolífico compositor tunecino afianza su posición como uno de los músicos más innovadores de la última década".

Las once composiciones de 'Diwan of Beauty and Odd' son una exploración de una de las dualidades más atractivas, la de la belleza y la de lo extraño. Dhafer posee "una extraordinaria habilidad para trascender géneros y límites, y juega con la cualidad asimétrica de metros impares para ofrecer una proeza musical de complejidad intrigante, que sin embargo sigue siendo infinitamente hermosa y aprehensible".

El genio de Dhafer se encuentra aquí, en la composición de música que expresa la armonía a través de la extraordinaria dinámica de los opuestos que animan nuestro mundo, según incide la reseña del Ayuntamiento.

Para su primera gira en Europa, Dhafer Youssef actuará al lado de los que son "algunos de los mejores músicos de la escena jazz de Nueva York podría ofrecer", Aaron Parks en el piano; Ben Williams en el bajo y Justin Faulkner en la batería. Youssef promete "un viaje fascinante y sublime, que reúne influencias orientales con el groove urbano de Nueva York".

Es "una vibrante fusión de la tradición y las influencias contemporáneas, un llamado universal para la paz entregado de una manera sutil". El artista desarrolló gran interés por el jazz desde una edad muy temprana, abandonando su Túnez natal para iniciar una carrera de jazz en Europa, donde ha vivido desde 1990, generalmente entre París y Viena.

Ha lanzados seis álbumes propios, pero, además, ha colaborado con otros grandes músicos como Paolo Fresu, Eivind Aarset, Omar Sosa, entre otros.

Con el músico tunecino el Lope de Vega pone fin al ciclo de jazz que ha desarrollado esta temporada 2016/17, en la que ha contado con grandes figuras del panorama jazzístico internacional como Joe Lovano, Ron Carter y Richard Galliano, Christian Scott o Kurt Rosenwinkel.