'Swing Córdoba Lindy Hop' prepara un gran evento con exhibiciones de baile, talleres y conciertos

La Asociación 'Swing Córdoba Lindy Hop', tras el seminario de 'Swing' impartido el pasado octubre, en el marco del 'Qurtuba Jazz', prepara para el próximo fin de semana 'Lindy Exchange', un gran evento para los amantes del baile de toda España que incluye talleres, conciertos, sesiones de DJ y exhibiciones de baile.

Según ha indicado la organización en una nota, con 'Lindy Exchange' se abrirán las puertas de Córdoba a 'hoppers' --que así se llaman los bailarines de esta modalidad-- de toda España, con un buen ramillete de actividades.

Así, el fin de semana 'Lindy Hop' de Córdoba arrancará el sábado por la tarde con dos talleres profesionales, impartidos Carla Stinus y Andrés Lázaro, dos reputados profesores de la escuela de Madrid y expertos en este baile, nacido en la comunidad afroamericana en los años 20 del pasado siglo, pero que hoy goza de una gran popularidad a nivel mundial.

Un poco más tarde, será el turno del maestro Samuel Rigal de 'Swing & South' (Sevilla), que impartirá un taller gratuito de 'Solo Jazz', mientras que Stinus y Lázaro cerrarán el apartado formativo con otra clase, esta vez gratuita, del estilo 'Collegiate Shag'.

Al término de estos talleres, será el turno de la música en directo, en este caso a cargo de la 'Old Dixieland Band', un combo formado en Ciudad Real pero con aliento a Nueva Orleans (Estados Unidos). La 'Old Dixieland Band' tienen dos discos en el mercado y han paseado su directo por gran parte de la geografía nacional, antes de que este mismo año lo lleven a varios puntos de Europa bajo el nombre 'Be Swing Tour'.

El fin de fiesta lo pondrán las sesiones de los DJ 'Ciudadano Hop' y Luke Ellington. Todo ello será en la Sala Bembé Boulevard de la capital cordobesa.