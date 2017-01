Los periodistas musicales españoles entregan el II Premio Ruido, que distingue al Disco del Año en España

Etiquetas

Los periodistas musicales de la PAM, Asociación Profesional que agrupa a más de un centenar de profesionales del sector, entregan este martes por segundo año el Premio Ruido, galardón que distingue al mejor disco español de 2016 según sus asociados.

Los álbumes finalistas que optan a esta segunda edición son Adieu or die de Aries, Hamen de Belako, El pasajero de Depedro, Fruta y verdura de Espanto, Leave Me Alone de Hinds, Casa de Iván Ferreiro, Movimientos de Juventud Juché, Algo real de Kokoshca y 2 de León Benavente.

La lista de quince aspirantes la completan El poeta Halley de Love of Lesbian, Jo competeixo de Manel, Campeones del mundo de Novedades Carminha, Me mata si me necesitas de Quique González, Domus de Silvia Pérez Cruz y Salve discordia de Triángulo de Amor Bizarro.

Tras una primera fase de votación abierta para los asociados, del 16 al 31 de diciembre tuvo lugar una segunda ronda en la que solo su pudo apoyar a uno de los quince finalistas.

El trabajo elegido se da a conocer este martes a partir de las 20:30 horas en un acto en la Sala El Sol de Madrid, que contará con actuaciones de Triángulo de Amor Bizarro, Aries, Kokoshca y Juventud Juché Djs.

Además del galardón, el solista o grupo premiado recibirá también una guitarra Epiphone Masterbilt Century Zenith Classic, gracias a la colaboración de la marca.

El Premio Ruido es una iniciativa de Periodistas Asociados de Música (PAM), organización conformada por más de un centenar de profesionales que persigue dar relevancia a la labor de este sector y, en un sentido más amplio, a todos los actores implicados en nuestra escena musical.