El PP exige a la Junta la mejora de la oferta de educación musical en la provincia

El PP de Jaén exige que la Junta de Andalucía mejore la oferta de educación musical en la provincia y la "construcción urgente" de la sede del Conservatorio Superior Andrés de Vandelvira de la capital.

Lo hará a través de una de las mociones que el grupo 'popular' en la Diputación llevará al próximo pleno de esta Administración, según ha informado este jueves en una nota su portavoz, Miguel Contreras.

En ella, planteará que impulse los trámites para la construcción de la sede del Conservatorio Superior de Jaén y que garantice que las obras en la de la calle Compañía "supongan dar estabilidad para que el Conservatorio Profesional Ramón Garay consolide dicho edificio como sede de sus enseñanzas".

Por otro lado, demanda a la Junta la ampliación del Conservatorio de Música Reina Sofía de Bailén, así como a la construcción de un nuevo edificio que albergue y unifique los centros del Conservatorio Profesional de Música María de Molina, de Úbeda. De igual forma, solicita la implantación del Grado Medio de Música en el Conservatorio de Música Juan De Castro de Andújar.

"Jaén no puede seguir siendo una provincia de segunda, Jaén merece que la Junta de Andalucía inicie todos estos trámites de inmediato y haga una apuesta educativa tan necesaria en nuestra provincia", ha manifestado el portavoz del PP, quien ha añadido que son peticiones impulsadas por el profesorado, Ampas, alumnos, colectivos sociales, vecinos, instituciones y particulares a los que quieren dar voz".

En esta línea, ha explicado que con la segunda moción pretenden instar a la Consejería de Educación a otorgar carácter definitivo a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico que se imparten en la Escuela de ArteJosé Nogué de la capital.

Según ha explicado, durante el curso 2012/2013, la Junta implantó de forma experimental en Jaén y en el resto de las provincias andaluzas las Enseñanzas Artísticas de Diseño impartiéndose la modalidad de Diseño Gráfico en la citada.

"Son 38 alumnos matriculados hasta la fecha en la Escuela de Arte 'José Nogué' a los que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha decidido, sin consultarles, suprimirles estos estudios, frente a otros dos centros andaluces que sí seguirían impartiéndola", ha afirmado.

Ha señalado, además, que existen una serie de problemas para quienes ya han finalizado sus estudios, puesto que "al no ser reconocidos aún como Escuela Superior de Diseño no pueden expedir sus títulos y la primera promoción de diseñadores jiennenses aún no dispone de título oficial que acredite la formación recibida".