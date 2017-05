'Pájaro Sunrise' abre el viernes el nuevo ciclo musical del Café de las Artes

Etiquetas

El Café de las Artes Teatro (CDAT) abrirá el próximo viernes, 5 de mayo, su nuevo ciclo musical, 'Noches Sónicas', dedicado al panorama musical alternativo de España, con la presentación del nuevo disco del artista leonés Yuri Méndez, conocido como 'Pájaro Sunrise'. La actuación será a las 21.30 horas.

La primera edición de este ciclo contará con tres grupos "de excepción" durante tres viernes consecutivos de mayo, comenzando por el 'Pájaro Sunrise, que presentará su último disco, 'The Collapse'.

Según ha informado el CDAT en nota de prensa, Yuri Méndez empezó a trabajar en 'The Collapse' a principios del 2015 "cuando, sufriendo una

conjuntivitis, se encontró sentado solo en la oscuridad y con un irresistible impulso de escribir canciones nuevas".

En noviembre de ese año, Yuri "salió de la oscuridad, ya con la vista al cien por cien", para juntarse con otro artista, Bart Davenport, en los estudios Punta Paloma, en Tarifa.

Dos semanas después terminaron de grabar, pero cuando Yuri volvió a Madrid "su vida se convirtió en el reflejo del título de una de las canciones nuevas: todo colapsó - su vida privada se derrumbó después de salir de una larga relación, varias amistades dejaron de serlo, algunas

de sus guitarras se estropearon, estaba sin dinero y se rompió la mano, por lo que tuvo que cancelar sus conciertos de ese verano".

Así que 'The Collapse' "está basado en hechos reales, aunque esos hechos aún no lo eran cuando grabaron el disco, como una especie de profecía autocumplida. Afortunadamente estamos hablando de 'Pájaro Sunrise', lo que significa que no hay drama demasiado grande como para no reírse un poco de él".

'We might as well sing to the collapse of everything' ('Más valdría cantar al colapso de todo') canta Yuri en el tema que da título al álbum, sobre una melodía bastante alegre.

Ese contraste es justamente una de las características evidentes en 'The Collapse': letras melancólicas sobre una música más o menos animada. Se debe en gran parte a las aportaciones de Bart Davenport -el americano le da un color diferente al sonido de 'Pájaro Sunrise'.

PÁJARO SUNRISE

'Pájaro Sunrise' comenzó siendo el proyecto conjunto de Yuri Méndez y Pepe López. Su primer álbum, 'Pájaro Sunrise', fue grabado, mezclado y producido por ellos mismos con medios caseros y editado por el sello discográfico madrileño Lovemonk en noviembre de 2006.

'Pájaro Sunrise' fue acogido con mucho calor por los medios especializados, se publicó en Japón y en Corea del Sur y fue distribuido por todo el mundo. El grupo suscitó mucho interés e incluso hizo una gira por Europa que les llevó a Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y la República Checa.

Con su primer disco fue seleccionado como Nuevo Talento FNAC. Tras pasar de dúo a artista en solitario, Yuri Méndez continuó con el proyecto, el cual ya se mantiene durante 11 años, toda una proeza en el mundo musical.

En febrero de 2011, 'Pajaro Sunrise' ha recibido el Premio Guille de La Noche en Vivo como 'Mejor grupo de salas en la categoría pop'.

Las canciones de Yuri Méndez han formado parte de bandas sonoras de películas como 'El Lince Perdido', de series de televisión como la norteamericana 'Castle' y de anuncios, como las campañas de McDonalds y Unicef.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en venta anticipada en la web www.cdat.es (9 euros más gastos de gestión).