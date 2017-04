Roger Waters publicará en junio su primer disco en 25 años

Etiquetas

Después de compartir varios adelantos en las redes sociales durante los últimos meses, Roger Waters anuncia los detalles de su primer disco en 25 años, pues ese es el tiempo trasncurrido desde aquel Amused to death de 1992.

Ya se había confirmado que este regreso discográfico del ex Pink Floyd lleva por título Is this the life we really want? y cuenta con producción de Nigel Godrich (quien ha trabajado con Radiohead y muchos otros).

Godrich ha contribuido con teclados y guitarras en este trabajo, que cuenta también con colaboraciones del batería de Atoms for Peace, Joey Waronker, y la banda neoyorkina de indie pop Lucius.

El álbum llegará a las tiendas el 2 de junio, días después del inicio de la nueva gira norteamericana del músico, 'US + Them Tour, que arranca el 26 de mayo en Kansas.

Las canciones del disco son When We Were Young, Déjà Vu, The Last Refugee, Picture That, Broken Bones, Is This the Life We Really Want?, Bird in a Gale, The Most Beautiful Girl, Smell the Roses, Wait for Her, Oceans Apart y Part of Me Died.