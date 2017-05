La Viesca vuelve a acoger el 4 de junio las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente

Etiquetas

La Viesca, recientemente declarada Área Natural de Especial Interés (ANEI), acogerá por segunda año consecutivo las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente. Será el próximo domingo 4 de junio y las actividades darán comienzo a las 10.00 horas y se prolongarán durante todo el día.

El concejal de Medio Ambiente de Torrelavega, José Luis Urraca Casal; la concejal de Juventud y Festejos, Patricia Portilla; y el director general de Medio Natural del Gobierno de Cantabria, Antonio Lucio, han presentado este viernes en rueda de prensa la programación diseñada por el Ayuntamiento para conmemorar ese día.

Este año, ha destacado Urraca Casal, el Ayuntamiento de Torrelavega a través de las concejalías de Deportes, Juventud y Festejos, y Medio Ambiente, ha preparado toda una serie de actividades que se desarrollarán en la campa junto a la entrada del parking por el barrio de Torres. En caso de lluvia y mal tiempo se trasladarán a La Lechera.

El Director de Medio Natural ha explicado que a las 10.00 horas comenzará una de las tres visitas guiadas de interpretación ambiental por La Viesca, -las otras serán a las 16 y a las 18 horas- organizada por la Red Naturea Cantabria de la Consejería de Medio Natural. La inscripción en los grupos de las visitas hay que realizarla previamente a través de www.redcantabranatural.com.

Desde las 10.30 horas en adelante tendrá lugar un torneo de ajedrez de categorías sub 10, sub 13 y sub 16, en el que se jugarán 5 partidas a 10 minutos por jugador. Organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Club Ajedrez Solvay.

La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el viernes 2 de junio enviando al correo electrónico egarciello@hotmail.com los siguientes datos: Nombre, apellido, fecha de nacimiento y colegio, escuela o club.

Habrá premios para los primeros clasificados y un detalle para todos los participantes del torneo.

La concejalía de Deportes tiene un papel importante porque seguirá siendo el protagonista con el partido, a las 11 horas, de balonmano organizado por el Balonmano Torrelavega y una exhibición de palas a cargo de la Escuela Palas Cantabria.

La música también tendrá un papel fundamental, ha explicado Portilla. Así, a las 12 horas la Banda profesional del Conservatorio de Torrelavega protagonizará el acto central del día, interpretando sus 50 músicos diversas piezas musicales en un concierto que lleva por título 'La Viesca en clave de sol'.

En cuanto a los más pequeños, podrán disfrutar de diferentes actividades preparadas como una gran tirolina desde las 13 horas en adelante, que se complementará a partir de las 15 horas con una 'Gymkana de los Árboles' y a las 16 horas con juegos y talleres hasta las 20 horas.

A las 13.30 horas dará comienzo la sesión vermouth acompañada de la actuación de varios grupos musicales entre los que se encuentran 'Roy Rio Trio' y 'A duras penas' o 'Sound of Cash' que ofrecerán un tributo a Johnny Cash o 'Río Seco Band', que se prolongará hasta las 16:30 horas.

Para la concejala de Festejos, "se trata de que la gente haga una comida campestre y se traiga la comida de casa, pero para quienes no lo hagan, podrán allí mismo degustar comida en los 'food trucks' que se instalarán".

'El Anillo de los Ancianos' es el título de la representación de unas peculiares y elaboradas marionetas que comenzará a las 17 horas, pensada para todas las edades y que estará protagonizada por un grupo de duendes muy pequeños y ancianos a los que les gustan los árboles.

Los ciudadanos también podrán desplazarse ese día de forma gratuita en todas las líneas del Torrebús, en una acción que pretende promover la utilización de este transporte público y dar un respiro a la atmósfera y al medio ambiente con la no utilización del vehículo privado, ha destacado el concejal de Medio Ambiente.

En este punto, el edil ha recordado que su departamento ha venido desarrollando actividades de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente desde hace tres años. En 2014 tuvieron como epicentro el Monte Dobra, con visitas guiadas, una marcha reivindicativa y la plantación de árboles en su ladera; en 2015, la jornada estuvo dedicada a los parques y jardines de la ciudad, desarrollándose también actividades circenses, talleres y conciertos en Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín.

Y el pasado 2016, ha destacado, La Viesca fue la protagonista, revelándose como un magnífico lugar para celebrar una jornada festiva para todas las edades.

Urraca Casal considera importante "poner el acento de este día en un lugar natural tan importante como es La Viesca, un pulmón verde ubicado en los municipios de Cartes y Torrelavega, fomentar que las personas vengan a conocerlo, mostrar todas las posibilidades que nos ofrece y, sobre todo, aprender a respetarlo y conservarlo".

PROTECCIÓN DE LA VIESCA

Tras destacar que La Viesca forma parte desde 2016 de la Red de Espacios Protegidos y fue declarada ANEI, Lucio ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando para "elaborar las normas de protección con un amplísimo proceso de participación pública para que los ciudadanos del entorno puedan conocer que es lo que se pretende hacer y puedan presentar sus propuestas".

Preguntado sobre esas futuras normas, el responsable regional ha dicho que, además de ser realizadas con un amplio proceso de participación, se van a hacer de manera "absolutamente consensuada" con los dos ayuntamientos implicados, Torrelavega y San Felices de Buelna.

Y ha asegurado que "de ninguna manera se van a ver afectadas este tipo de actividades lúdicas porque desde la consejería consideramos que la mejor forma de apreciar los espacios es disfrutarlos, por lo tanto este tipo de actividades, por su puesto, van a tener su encaje en las futuras normas de protección".