El grupo mallorquín Beach Beach, seleccionado para tocar en Eurosonic

Etiquetas

Eurosonic Noordeslag, plataforma de música independiente, ha escogido al grupo de pop mallorquín Beach Beach como una de las cerca de 50 bandas oficiales de la edición de la feria de este 2017, que se celebra desde este miércoles hasta el sábado, 14 de enero, en la ciudad de Groningen, en los Países Bajos.

La banda ha ofrecido un concierto en el que ha avanzado las canciones de su nueva publicación, en De Spieghel, mientras que este jueves tocan en De Etage.

Además, durante estos días de mercado, los técnicos del Instituto de la Lengua y la Cultura de Baleares (Illenc) mantienen reuniones con ferias y festivales de toda Europa, como el encuentro The Role of an Export Office este jueves con los responsables de proyección exterior.

En 2015 ya hubo participación de artistas mallorquines en Eurosonic, con las actuaciones de Maika Makovski y Oso Leone.