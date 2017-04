Azkena Rock Festival 2017 será un festival sin dinero en efectivo gracias a las pulseras cashless

Etiquetas

El ARF 2017 celebrará este año su primera edición con el sistema de pago 'cashless', es decir, sin dinero en efectivo. "El público del festival podrá disfrutar de las ventajas de esta tecnología, con la que todos los pagos en el festival (barras, puestos de restauración y merchandising) se realizarán única y exclusivamente con la pulsera que portará cada asistente", explica la organización en el comunicado remitido a Europa Press.

La pulsera inteligente cashless lleva incorporado un chip con tecnología RFID/NFC, que permite acceder al recinto y pagar con un simple movimiento de muñeca al situarla en los lectores que manejará el personal del festival. Cada usuario podrá recargar su pulsera antes del festival.

También podrá recargarla durante el festival de tres maneras distintas: online desde su teléfono móvil, activando la recarga automática en su cuenta cashless o con efectivo o tarjeta de crédito en los puestos físicos de recarga del propio recinto.

Además, podrá recuperar el saldo sobrante si lo solicitan antes del 9 de julio. Las entradas se canjearán por pulseras en los accesos al recinto del festival y los usuarios podrán consultar su saldo en los puestos de recarga y cada vez que vayan a dar el consentimiento de pago al personal del festival.

La organización añade a este respecto: "Además de como monedero, la pulsera servirá para acceder al ARF, por lo que tanto los compradores de entradas de día como los de bono podrán finalmente entrar y salir del recinto tantas veces como deseen".

Las recargas de 50 euros realizadas antes del 23 de mayo recibirán un pack de bienvenida que incluye una camiseta y un slipmat de coleccionista, entre otros objetos, que se podrá recoger en el stand de Enjoy Fests. Esta promoción es válida para las primeras 500 unidades.

La cita este año es el 23 y 24 de junio en Vitoria, con un cartel integrado por John Fogerty, Chris Isaak, Cheap Trick, The Cult, The Hellacopters, Union Carbide Productions, Michael Kiwanuka, Graveyard, Loquillo, Thunder, King's X, Hellsingland Underground, The Meteors, Tygers Of Pan Tang, The Godfathers, The Dead Daisies y más bandas.