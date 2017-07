Foals y Los Planetas serán los 'platos fuertes' de la jornada del viernes del FIB 2017

Etiquetas

Los asistentes a la segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2017 --que se celebra hasta el próximo 16 de julio-- disfrutarán este viernes del rock alternativo de Foals y Los Planetas como 'platos fuertes'. El Escenario Las Palmas acogerá las actuaciones de estas dos exitosas bandas, muy esperadas por los fibers.

Los Planetas forman parte del mejor rock nacional de todos los tiempos, con inolvidables canciones como '¿Qué Puedo Hacer?', 'Segundo Premio', 'David Y Claudia' o 'Corrientes Circulares En El Tiempo', entre otras. Los granadinos presentarán nuevos temas, como 'Espíritu Olímpico'. Tras actuar en varias ocasiones en el Festival Internacional de Benicàssim, la especial relación de la banda española con el FIB continúa en esta edición del festival.

Por su parte, Foals ha firmado éxitos como 'My Number', 'Mountain At My Gates' o 'Spanish Sahara'. Los fibers disfrutarán de la creatividad y el buen directo del quinteto de Oxford. DeadMau5, Blossoms, Mourn, The Sherlocks también ofrecerán sus recitales en el Escenario Las Palmas.

Junto con Los Planetas, en el apartado español destaca la presencia de La Casa Azul. La banda de electropop indie compartirá el Escenario Visa con artistas de la talla de 2ManyDjs, Joe Crepúsculo, Temples, Childhood y Ella. El grupo español La Casa Azul fue fundado en el año 1997 por Guille Milkyway.

En cuanto al South Beach Dance Stage, el viernes será el turno de las actuaciones por parte de James Vincent, McMorrow, Austra, Olof Dreijer (The Knife), Mykki Blanco, Theme Park y JamesZoo. En el Radio 3 FIB Club se escucharán los ritmos de Bigott, Cápsula, Blaenavon, Flowers, Alien Tango, The Wheels y Virginia Díaz.