Graveyard, Talco y Misiva completan el cartel del Tsunami Xixón 2017

Graveyard, una de las bandas de blues y rock psicodélico más importantes del momento, cierran el cartel del Tsunami Xixón 2017. Los suecos, tras su breve separación hace unos meses, reaparecerán en Gijón con su nueva formación, y junto a Kadavar harán las delicias de los fans del género.

Además, desde Italia, una de las bandas de ska más importantes de Europa, Talco, y en lo nacional, Misiva se unen también al cartel del festival, que se celebrará el 28 y 29 de julio en Gijón.

Los participantes son The Offspring, Pennywise, Graveyard, The Sounds, Kadavar, Joey Cape, Berri Txarrak, Talco, Toundra (con orquesta), Desakato, Los Tiki Phantoms, Sexy Zebras, Sam Alone and The Gravediggers, True Mountains, Jardín de la Croix, FAVX, Misiva, Vulk, The Garage Van, Dani Llamas y Acid Mess.

En breve se confirmará el reparto por días y por escenarios (uno será la Plaza Mayor, dos serán en Laboral y hay otro por anunciar todavía). Más adelante podremos conocer los horarios. Toda la información está en www.tsunamixixon.com.