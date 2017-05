IU y los comerciantes de la plaza de Abastos de Calahorra organizan un concierto con 5 grupos de rock para el 9 de junio

Etiquetas

El Grupo Municipal de Izquierda Unida y la Asociación de Comerciantes Plaza de Abastos de Calahorra han organizado con la colaboración del Ayuntamiento un concierto denominado 'Kalagurrirock' que tendrá lugar en la plaza de toros de esta ciudad el 9 de junio, Día de La Rioja.

El concejal representante de IU en la corporación, Óscar Moreno Lavilla, ha presentado este jueves este concierto en el que participarán cinco grupos: Manolo Kabezabolo y los que no dan pie kon bolo, Josetxu Piperrak and the riber rock band, Los Zapa, Impedanzia y Batikano rojo (grupo de tributo a La Polla Records).

El coso taurino, en el que se instalarán dos barras de bar, abrirá sus puertas a las 6 de la tarde y sobre las 6,30 ó 7 comenzará el concierto que se prolongará hasta las 3 de la madrugada.

Las entradas costarán 15 euros en la taquilla. Se pagarán a 12 euros en venta anticipada que se realizará en BBCh On Rock y CicloXXI, de Logroño; Multiocio y Flor y Nata, en Calahorra; Pub Totem, en Aldeanueva de Ebro; Pub Dolby, en Alfaro y Restaurante Antonio, en Lodosa.

Los organizadores han concertado también un precio especial de 10 euros para las peñas de Calahorra que canalizarán la venta de entradas entre sus socios.

Según Moreno, este concierto viene a paliar "un pequeño déficit de actividades para jóvenes en Calahorra y si los resultados fueran positivos podría convertirse en la primera edición de futuros conciertos".

El presupuesto es de 10.000 euros, de los que IU ha aportado 1.500 en publicidad, seguro, alquiler de un generador, equipo y seguridad. Los grupos participantes actuarán a riesgo y ventura; es decir, obteniendo limpio lo que quede en la taquilla tras cubrir los gastos.