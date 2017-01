Mastodon, Sabaton y Enter Shikari se apuntan al Resurrection Fest 2017

Etiquetas

Mastodon, Sabaton, Enter Shikari, Annihilator, Obituary, Soziedad Alkoholika, Krisiun, Holocausto Canibal, Blaze Out, Quaoar, Revolution Within, Porco Bravo, Anima, Vice Presidentes Y Late To Scream son las nuevas incorporaciones al cartel del Resurrection Fest 2017, que tendrá lugar del 5 al 8 de julio del próximo año en Viveiro (Lugo).