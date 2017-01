Muere John Wetton, líder de Asia y autor del éxito Heat of the moment

Etiquetas

El cantante, bajista y guitarrista John Wetton (Derbyshire, Inglaterra, 1949), famoso por tocar en los grupos King Crimson, Uriah Heep y Roxy Music antes de liderar el supergrupo Asia desde 1981, ha muerto este martes a los 67 años tras una batalla contra el cáncer. Según anuncia el perfil oficial de Asia en las redes sociales, "el icónico cantante murió mientras dormía esta mañana".

Wetton comenzó su carrera musical en bandas de rock progresivo iniciáticas c omo Family, Renaissance y Mogul Trash. En 1972 fue invitado a entrar en King Crimson, reemplazando a Greg Lake como cantante y bajista. Tras la separación del grupo en 1975, se unió a Bryan Ferry en Roxy Music.

Además ser músico de sesión para Brian Eno, Phil Manzanera y Gordon Haskell, Wetton salió de gira con Roxy Music antes de pasar a Uriah Heep. Después fundó el grupo UK, activo hasta 1980 (y de 2011 a 2015). En 1981 formó equipo con el guitarrista de Yes, Steve Howe, y el teclista Geoff Downes y el batería Carl Palmer para formar Asia.

El debut de la banda vendió más de 10 millones de copias con singles tan populares como Heat of the moment (escrita por Wetton junto a Downes) y Only time will tell. Wetton fue despedido de Asia en 1983 pero volvió en 1985 y se mantuvo hasta su separación de 1987. Tras otro período de vuelta a principios de los noventa, volvió a salir, pero actualmente estaba en Asia desde 2006.