'The Jesus & Mary Chain', entre los primeros nombres conocidos de la programación del Festimad

Festimad 2017 ha desvelado este jueves los primeros nombres confirmados de su XXIV edición, que contará con 'The Jesus & Mary Chain', 'The Dictators', 'The Fuzztones', 'Jinjer', 'Kristonfest skunk df', 'Smoking soul', 'Lecter bukosky', 'The jets+bob fish' y 'Embusteros'.