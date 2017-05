Hard Rock Cafe desembarca "por fin" en València con objetos de Madonna, Michael Jackson, Springsteen y Shakira

Etiquetas

La firma llega con un local de dos plantas y más de 1.000 m2 en el centro de la ciudad que alberga escenarios para conciertos y tienda

Hard Rock Cafe desembarca "por fin" en la ciudad de València con objetos de su colección de memorabilia musical, la mayor del mundo, pertenecientes a estrellas internacionales como Madonna, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Sting, Shakira, Cristina Aguilera, Carlos Santana, Katy Perry o Bono, de U2.

Asimismo, muestra piezas de artistas y grupos valencianos como José Manuel Casañ, de Seguridad Social; Juan Luis Giménez, de Presuntos Implicados; Carlos Goñi, de Revólver; La Habitación Roja y Ópera Magna.

La firma se ha instalado en la capital valenciana con un local de dos plantas y 1.200 metros cuadrados de superficie que abrirá "en breve" sus puertas al público y que está situado en el número 6 de la avenida Marqués de Sotelo, en el centro de la ciudad y próximo a su Ayuntamiento y a la Estación del Norte.

Se trata de un establecimiento de dos plantas con capacidad para 250 comensales que alberga una tienda de la marca, en la que se podrán adquirir artículos de inspiración musical y su merchandise coleccionable; dos zonas de barra, y espacios para eventos privados. Igualmente, cuenta con dos escenarios en los que se ofrecerán conciertos con los que se intentará "sorprender continuamente" a través de un programa de música, local e internacional, que se dará a conocer próximamente.

Así lo han indicado este miércoles Jens Schaefer, director general de Hard Rock Cafe Valencia, y Tanya Hugo, directora de Operación de Hard Rock Cafe Internacional y responsable de franquicias europeas, en la presentación a la prensa de las instalaciones de la marca en la capital valenciana. Schaefer ha afirmado que este nuevo local abrirá sus puertas al público "en muy breve" espacio de tiempo pero no ha precisado el día. "Estamos acabando con la formación y en muy breve abriremos", ha dicho.

El responsable del establecimiento en València ha comentado que este tiene un tamaño "medio alto" dentro del conjunto de la marca y que es "grande" comparado con los que ya funcionan en el resto de España. El Hard Rock Cafe valenciano, el octavo local de la marca en España y considerado por sus representantes "un gran proyecto", ha generado empleo para 80 personas.

Jens Schaefer ha asegurado que "abrir por fin en València" representa "una gran ilusión". "Ya era hora", ha manifestado, a la vez que ha señalado que este es un local "bastante espectacular, como se merece esta gran ciudad". Ha agregado que la capital valenciana "no tiene nada que envidiar a ninguna ciudad del mundo".

Además, el director general de Hard Rock Cafe Valencia ha considerado "óptima" la ubicación elegida en este caso y ha apuntado que en el nuevo establecimiento se vivirán "nuevas experiencias", se disfrutará de "productos de calidad" y se ofrecerá "un servicio extraordinario".

"MERCADO LOCAL"

En este sentido, Schaefer ha destacado la apuesta de la firma por potenciar el mercado local y ha indicado que por ello se busca cuidar al cliente local y también contar como proveedores con empresas locales. "Nos implicamos mucho con el mercado local. Hard Rock Cafe es una atracción turística pero también cuidamos al cliente local, que es el que nos hace sobrevivir. Y proveedores locales nos traerán a diario los productos. Todo será elaborado en la casa", ha expuesto.

Jens Schaefer aseverado que los proveedores de frutas verduras del establecimiento de València son valencianos, así como los de los productos cárnicos o el aceite. También se contará con horchata, chocolate artesano, vinos y pan de procedencia local. "Apuntamos a mucha calidad y mucho producto local", ha insistido, al tiempo que ha señalado que también los arquitectos y la constructora que han construido el nuevo establecimiento son valencianos.

Estos productos se ofrecerán en combinación con los clásicos de Hard Rock Cafe, entre ellos, sus "hamburguesas legendarias" y sus "cócteles". En la carta de València destaca la colaboración con la chef valenciana Begoña Rodrigo, ganadora del primer Top Chef España.

"PIEZAS ICÓNICAS"

Por su parte, Tanya Hugo ha valorado la posibilidad que los clientes de Hard Rock Cafe Valencia tendrán de contemplar "piezas icónicas" del mundo de la música pertenecientes a "artistas contemporáneos de todo el mundo" y también "de València".

Entre estas se encuentran, colgadas en las paredes del local y resguardadas por vitrinas, el corsé que Madonna llevó en 1987 en la gira 'Who's that girl'; el vestido de flecos que Katy Perry llevó en el Canadian Talk Show 'Etalk' en 2010; el chaleco que Bruce Springsteen lució en 1976 y 1978 en 'Born to Run' y 'Darkness on the Edge of Town', y un sombrero de Michael Jackson firmado por el cantante.

Además, se puede ver la batería de Brendan Buckley, batería de Shakira y el top que vistió esta artista en la gira 'Oral Fixation Tour' de 2006. Hard Rock ha explicado que esta pieza fue donada a la firma por la cantante y su fundación Pies Descalzos; el corpiño que Cristina Aguilera lució en 2010 en la película 'Burlesque'; una guitarra de Carlos Santana, y un gorro de Pau Dones.

Tanya Hugo ha subrayado, igualmente, la presencia entre los objetos de la colección de memorabilia musical que Hard Rock exhibe en València de artistas y grupos valencianos. Algunos de ellos, José Manuel Casañ y miembros de La Habitación Roja y Ópera Magna, han asistido a la presentación del nuevo local y han dado a conocer los objetos que han donado a la firma, en concreto, la primera guitarra que se compró el líder de Seguridad Social, y guitarras de los dos grupos mencionados.