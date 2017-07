Etiquetas

Van Morrison publicará el 22 de septiembre un nuevo trabajo discográfico, que llevará por título 'Roll With The Punches', y que presentará en directo en el WiZink Center de Madrid el 12 de diciembre, con Georgie Fame como acompañante.

El autor de temas como 'Gloria', 'Here Comes the Night', 'Brown Eyed Girl' o 'Moondance', y ganador de seis premios Grammy, incluye la capital en su gira europea.

Van Morrison (Belfast, Irlanda del Norte, 1945) cuenta también entre sus reconocimientos con un título de caballero, un Brit, un OBE, un Ivor Novello, doctorados honoríficos por la Queen's University de Belfast y la University of Ulster, su entrada en el Rock n Roll Hall of Fame y el francés Ordres Des Artes Et Des Lettres.