Aún a la venta algunas entradas para ver a Ricky Martin en Gijón este sábado

Las localidades para el concierto que ofrecerá este sábado 3 de junio Ricky Martin en La Laboral a las 22.30 horas aún no se han agotado en todos los puntos de venta, como erróneamente habíamos informado esta mañana. Están agotadas en ticketmaster, pero aún quedan localidades en algunos otros canales.

Gijón es una de las 12 ciudades españolas incluidas en la gira mundial del artista puertoriqueño, con un show que, según ha explicado Recrea, permitirá al público viajar por su amplia trayectoria musical a través del 'dance', 'rock', 'baladas' y 'tribal', los cuatro ejes en los que se estructura el concierto.

Sus seguidores podrán disfrutar de éxitos como 'Come with me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin la Vida Loca', 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura Pendiente' o su reciente 'Vente Pa'Ca', el single en colaboración con Maluma que ha ocupado primeros puestos de las listas en Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Panamá.