Los disfraces más originales en la noche antes de la boda de Fonsi Nieto y Marta Catro

Etiquetas

La súper boda del Dj Fonsi Nieto y Marta Castro ya ha comenzado. Anoche la pareja compartió momentos de lo más divertidos con sus invitados y amigos en una fiesta de lo más cañera.

Y es que la temática y por tanto, el dress code de la fiesta pre-boda era convertirse en una noche de auténticas estrellas del rock y las celebrities más queridas por todos nosotros estuvieron a la altura del evento con sus espectaculares disfraces.

Y como en toda buena fiesta no paró de haber fotos y más fotos de los famosos luciendo sus divertidos atuendos en Instagram para compartir con sus seguidores lo elaborados que eran sus disfraces.

Agustín Etienne fue uno de los asistentes a la maravillosa fiesta en Ibiza donde se le pudo ver de lo más cañero con un súper look compuesto por una chaqueta de estilo militar por cierto, muy de moda en la actualidad que combinó con un sombrero y miles de accesorios para darle al estilismos un toque pirata que estamos seguros que causó sensación. Para completar el look, se pintó la raya del ojo para darle más carácter al disfraz.

Arancha de Benito disfrutó de la fiesta y no falló a sus seguidores de Instagram subiendo una foto de su look, muy divertido y rockero. Arancha escogió un mono muy discotequero negro, con estampado en tonos metalizados y mangas acampanadas.

Pero lo más sorprendente de su look fue el maquillaje y la increíble peluca que lució. Pelo negro largo y despeinado y de punta junto a un ojo maquillado con forma de estrella. ¡Le damos un 10 a ese disfraz!

Fiona Ferrer lució un menos atrevido disfraz rockero total black, con gafas de sol que no dejaban ver sus ojos y una falda de tul pomposa y bonita.

En cuanto a Emiliano Suárez no sabemos todavía si encajaba o no en ese dress code rockero que se pedía en la fiesta sin embargo no pasó desapercibido ya que se atrevió con un traje plateado lleno de brillo con una capa, un disfraz que creemos perfecto para una noche de vampiros más que para una fiesta rockera. Aún así ¡qué atrevido e impresionante look Emiliano!

Estefania Luyk también quiso compartir con sus fans su look. En su caso, la joven se atrevió a lucir con David Bowie y estaba muy muy guapa. Estamos seguros de que fue una gran noche para todos.