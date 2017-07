Más de 8.000 personas asisten a la velada "histórica y rockera" Scorpions

Etiquetas

Dentro de la celebración del Año Jubilar Lebaniego

Los Campos del Malecón de Torrelavega vivieron anoche una velada "histórica y rockera" de la mano de Scorpions, "una de las grandes veladas musicales" del año en Cantabria. Más de 8.000 personas se rindieron al concierto que la banda alemana ofreció en la capital del Besaya, dentro del programa cultural organizado por el Ejecutivo regional con motivo del Año Jubilar Lebaniego.

Según destaca el Gobierno, el veterano grupo contó, desde el principio al final del "gran espectáculo" que ofreció, con la "complicidad" de un público incondicional llegado desde distintos puntos de Cantabria, España y Europa (el 70% de las entradas fueron vendidas fuera de la región).

El de Torrelavega fue el primero de los dos únicos conciertos que Scorpions presenta en España dentro de su gira 'Crazy World Tour', lo que convirtió la actuación de anoche en "un gran escaparate" para Cantabria y para el Año Jubilar Lebaniego, llegando a convertirse en tendencia (trending topic) en las redes sociales, apoyado en los hashtags #AñoJubilarLebaniego, #Torrelavega y #ScorpionsLive.

Tras el arranque con 'Going out with a bang', la banda alemana repasó el histórico repertorio de temas que les viene acompañando en su más de medio siglo sobre los escenarios y que forma parte de la historia de la música y de la memoria colectiva de varias generaciones en todo el mundo.

Asentados entre los grandes del rock desde hace décadas, Scorpions regaló al público de Torrelavega temas míticos como 'Still loving you', 'Wind of change', y 'Rock you like a hurricane', intercalados con otros más potentes en una comunión con sus fans que se prolongó alrededor de dos horas dentro de una velada que hizo honor al título de su último disco 'Return to forever',

Una llamativa y espectacular puesta en escena audiovisual cerró el círculo de lo que los asistentes calificaron como 'noche mágica', 'noche histórica' y 'concierto de primera'.

Scorpions contó como teloneros con Avalanch y los cántabros de Aranea Adventus. Avalanch, una de las bandas de metal más relevantes en el panorama nacional reciente y en gira para conmemorar el disco más influyente del heavy metal español de la historia, 'El Ángel Caído', no defraudó tampoco a los miles de asistentes a una tarde-noche de seis horas de rock, abierta por la actuación del grupo cántabro Aranea Adventus.