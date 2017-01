El rock progresivo de Asfalto, la "crónica del tiempo que nos ha tocado vivir"

Etiquetas

.... Abre los ojos, no más dolorDonde hay violencia no cabe el amorDe ti depende y de nadie másQue no se quiebre tu integridad

Deja que te diga que no hay fronteraQue se perciba si no hay barreraDeja que te diga que a tu manera

Se tiene que acabar, se debe acabar.

Punto y aparte. Ni una másIntransigente y radicalPunto y aparte. Ni una más

Rectifica errores, no merece que llores. Melani.

Es parte de la letra de 'Melani' uno de los cortes del nuevo disco de Asfalto (en el que colabora el saxofonista de Supertramp, John Heliwell), "un nombre antiguo", el de Asfalto, "pero no un grupo viejo", que saca a la calle estos días, el 3 de febrero, su último trabajo: 'Crónicas de un tiempo raro'.

"Este tiempo que nos está tocando vivir", dice Julio Castejón, único miembro fundacional de Asfalto (1972) que sigue en la brecha y verdadero cordón umbilical de una banda, que 45 años después de su nacimiento se ha convertido en un grupo de culto. "Crónicas de un tiempo raro porque este tiempo que nos ha tocado vivir es tan desesperante y tan desesperado, a veces tan desesperanzador... Tiempo raro porque no sé de que otra manera definirlo".

Cuando hablamos de Asfalto lo hacemos de una banda que en 2017 cumplirá 45 años desde la primera vez que se tuvo noticias de ella por lo que es natural pensar que su propia historia se convierte en la esencia que le da sentido. Muchas veces Julio Castejón, el único miembro fundacional superviviente en plantilla, ha declarado que no niega el activo que supone acreditar tanta obra contenida en sus muchos álbumes (cerca de 20), pero que, si no fuera porque se siente estimulado a seguir haciendo nueva música, igual sería difícil contar con él solo como mero activador de la nostalgia ajena.

Tal vez sea por eso que, en los últimos ocho años, se han presentado cuatro álbumes de creatividad, en paralelo con un directo llamado 'Al fin vivos' (2009) y un recopilatorio, 'Antología Casual' (2015). Y ahora sale 'Crónicas de un tiempo raro' y el trabajo se completará en pocos días con el disco que se grabará en directo el 4 de febrero en la madrileña sala la Riviera y en la que colaborarán, entre otros, Aurora Beltrán, Manolo García o el ex líder de Barricada, Enrique Villarreal, 'el Drogas'.

No hay duda que la apuesta que Asfalto hace por seguir desarrollando obra es manifiesta, algo que no es común en bandas de larga trayectoria. Pero, además de ello, la banda, incorporando a nuevos y brillantísimos músicos, evoluciona huyendo de ortodoxias y corsés estilísticos sin que el espíritu del que fue poseedor deje de definirla como un ente vivo que explora cualquier territorio. Aún así, nadie que haya escuchado los últimos discos de Asfalto podrá decir que no conservan ese lirismo y esa carga poética que siempre caracterizó su música.

"El rock es la música clásica de nuestro tiempo", dice Julio, "sobre todo el rock progresivo que nosotros hacemos y en el que se puede implementar una orquesta sinfónica, instrumentos étnicos, sonidos digitales... para que todo eso vista lo que es realmente esencial en una obra, que es la conceptualidad. El rock de Asfalto es lirismo y poesía, con una gran policromía musical y una gran variedad de registros que le proporcionan los nuevos músicos... pero también, en un momento dado, un riff de guitarra que te asesina".

-¿Qué ofrece Asfalto 45 años después de su creación?

-Asfalto ofrece lo mismo desde el primer día. Cuando sale nuestro primer álbum en los 70, Asfalto ya hacía crónica del tiempo que nos tocaba vivir. Toda la trayectoria de Asfalto y sus casi 20 discos han ido fotografiando el tiempo que nos tocaba vivir en aquel momento. Hoy estamos hablando de lo que está sucediendo ahora. En nuestro disco hay canciones que tratan de la violencia de género, de la soledad impuesta, la canción 'la Bestia' trata de la inmigración hacia ese dorado ficticio que es 'gringolandia' para los centroamericanos.

-Rock and roll progresivo, con mensaje.

-Yo escribo de lo que me afecta. Yo ya no voy a escribir que 'mi chica se ha ido, no sé cómo ha sido'. Eso son tonterías. Si se ha ido algo habré hecho yo mal o algo habrá hecho mejor otro. Esas cosas ya no son relevantes. En 'abraza la ocasión', por ejemplo se habla de un parado que a los 50 años no tiene ningún futuro y también habla de una chica que ha estudiado, que tiene una carrera, y cuando está doctorada no puede ejercer... Esto es lo que pasa ahora mismo y yo trato de fotografiarlo en mis canciones.

-Con lo difícil que es hacer rock en España...

-El rock and roll en España siempre ha estado en crisis. Éste no es un país de rock. Pero todavía hay miles de seguidores, que van a nuestros conciertos, que compran nuestro discos...

-Hasta convertir Asfalto en un grupo de culto.

-Creo que Asfalto es ya un grupo de culto y lo es por méritos propios. Cuando tienes seguidores dese hace 40 años y es además gente ilustrada, que no están ahí porque tú seas guapo o tengas un talante provocador o seas un canalla... a Asfalto sólo se le vincula por su obra. Y la gente que sigue siendo seguidora nuestra es gente que lo hace ejerciendo una elección: Lo que les entregamos les produce algún tipo de emoción. Además cada vez que un disco de Asfalto sale a la vente, puede sorprenderte, peor casi nunca defrauda.

-Y todo pese al 'malditismo' del rock and roll en España

-En el rock, en general, ya desde principios de los 80, echo en falta a los jóvenes. En el rock no están las chicas ni los jóvenes y ese es un gran problema para nosotros. Yo echo de menos que no haya más mujeres en los conciertos de Asfalto porque en los conciertos de Asfalto se habla de la mujer muchas veces. 'Melanie', pòr ejemplo, habla de la mujer. Una canción que cuenta con la colaboración estelar del saxofonista de Supertramp, John Heliwell, que aceptó colaborar en esta canción sólo porque le gustaba... Y es un tema que habla de las mujeres... La 'Danza de los sin techo' habla de una trabajadora social... En mis temas están presentes las mujeres, pero no vienen a nuestros conciertos....

-Conciertos de una banda etiquetada como de rock urbano, que nunca ha hecho rock urbano...

-Es cierto. Asfalto está etiquetada como una banda de rock urbano... cuando nunca hemos hecho rock urbano, pero somos el paradigma. Es curioso. Para el común de los españoles nosotros somos 'esos heavis', pero ¿donde está el heavy en este disco? Y con eso no quiero menospreciar a grandes bandas duras que hay en nuestro país, como Barón Rojo, por ejemplo, que es equiparable a las grandes bandas del género internacionales. A Asfalto le pasa igual. Tú puedes ir a un concierto de Pink Floyd y... ¿nosotros no hacemos algo muy parecido? Con una ventaja además, cuando cantamos lo hacemos en español... Pero España no exporta rock, ni siquiera a Latinoamérica.

-Es una pena que la música, el rock español, no haya aprovechado el potencial de 500 millones de personas que hablan el mismo idioma.

-Tenemos un mercado potencial de 500 millones de personas que hablamos en el mismo idioma, cantamos, pensamos y soñamos en español... Tenemos mercado, terreno abonado, pero no ha habido interés, nunca. Ni visión ni inteligencia para aprovecharlo. No me quejo, ya no paso facturas a nadie ni a nada, pero la historia es la que es. ¿Por qué Asfalto no ha tenido una difusión internacional más importante? No ha sido por culpa de Asfalto porque su esencia es perfectamente exportable...

En fin, Asfalto, Julio Castejón, 'Crónicas de un tiempo raro'. Rock and roll. Música. Historia. Presente. Viejos tiempos. Nuevos tiempos. ¡ASFALTO! "un nombre antiguo que no es un grupo viejo porque está perfectamente actualizado y adaptado a nuestro tiempo". La prueba, en el disco que ya está casi en la calle y en la gira que llevará a la banda, de momento, a La Coruña, Madrid, Murcia, Alicante...