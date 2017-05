Un total de 26 grupos de la provincia llevará el rock al Centro Cultural Baños Árabes los sábados de mayo

Etiquetas

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén volverá a convertirse en el escenario de los XXIX Ciclos de Conciertos de Rock. Del 6 al 27 de mayo, los cuatro sábados de este mes acogerán los conciertos de 26 grupos de la provincia en una actividad que patrocina la Diputación.

"El Palacio de Villardompardo será un verdadero palacio del rock, con bandas procedentes de todo el ámbito provincial", ha manifestado este jueves en una nota el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez.

Los conciertos, que darán comienzo a las 20,00 horas y tendrán entrada libre, arrancan este próximo 6 de mayo con la actuación de Buensuceso, Let the Ocean Sream, Octava Avenida, Jergones, Jack vive, y Proyecto V. Para el 13 de mayo, el cartel lo conforman Polaris, Nanda Devi, Roswell, Ringo ha muerto, Jane Roe, Hair is a crown y Revoluzion.

Otros siete grupos actuarán el 20 de mayo: Inlays, Sullivan's, Los Makis, Haskuas, Tubal, Nuclear Darkness y Reino de Hades. Por último, el día 27 cerrarán esta edición de los Ciclos de Conciertos de Rock Durban, Fetiche, Anakrusa, Stillblind, Cien x ciento, y Convoy.

El pop, el metal, la fusión y mucho rock se escucharán en las noches de los cuatro sábados del mes de mayo con el objetivo de mostrar al público la buena música que se hace en Jaén, según ha explicado Pérez, quien ha recordado que la Diputación asumió esta actividad musical juvenil cuya existencia peligraba tras pasar por diferentes etapas que desde su primera edición en 1988.

En este sentido, el responsable provincial de Cultura y Deportes ha valorado que la respuesta de los espectadores en los conciertos celebrados en el espacio escénico del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén y el número de grupos de la provincia interesados en actuar en el marco de estos ciclos permiten que un año más la primavera jiennense suene a rock.