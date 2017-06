Las siete tendencias beauty de los CFDA Awards que querrás lucir

Etiquetas

Aunque menos arriesgados que la Gala Met, en lo que a moda se refiere, los CFDA Awards tampoco han defraudado con sus looks beauty, que se convierten en la mejor representación de las tendencias que vamos a llevar en los próximos meses.

1. Vuelve la manicura francesa. Karlie Kloss estaba radiante con su melena despuntada y los ojos ahumados, pero si nos fijamos bien el resto de looks lo que más llama la atención es que la modelo ha optado por llevar las uñas con una manicura francesa, un estilo muy noventero.

2. El rock glam de Gabrielle Union. Su pelo afro fascina: loco, desenfadado y con el rizo casi deshecho, su look, que nos lleva los años 70, fue uno de los más atrevidos y sofisticados.

3. El estilo noventero de Bella Hadid. No solo su chaqueta vestido nos trasladaba a los años 90, también su peinado con su media melena con las puntas redondas y flequillo recto y postizo.

4. El wet hair de Lily Aldridge. La modelo de Victoria's Secret lució el look más glamouroso para los días de playa: un wet hair con raya al medio y ondas en el resto de la melena.

5. La naturalidad de Gigi Hadid. Unas ondas gruesas y un maquillaje en tonos ocres de lo más sencillo fueron suficiente para que Gigi Hadid derrochara sofisticación con su look beauty, de vestuario ya te hablamos aquí, así que mejor saca tus propias conclusiones.

6. La cola de caballo de Hailey Baldwin. Fue fiel a su estilo desenfadado con una cola de cabello muy alta y casi deshecha y su pelo rubio platino con toques rosas.

7. Los labios naranjas de Olivia Munn. Fueron, sin duda, los protagonistas de su look beauty, que no podía ser más sencillo: moño deshecho como los que le hemos visto últimamente a Kendall Jenner o Paula Echevarría, y labios naranjas a juego con el estampado de su vestido. Imposible no fijarse en ella.