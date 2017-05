Las últimas entradas para ver a Ricky Martin en Gijón van desde los 50 a los 100 euros

Etiquetas

Las últimas entradas para el concierto que ofrecerá este sábado 3 de junio Ricky Martin en La Laboral a las 22.30 horas oscilan entre los 50 euros para la entrada general a los 100 euros de la entrada 'premium', según ha informado la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea).

Los dos tipos de entrada son entradas de pie, pero el público con entrada 'premium' estará situado en una zona acotada justo delante del escenario. Las entradas se pueden comprar, entre otros puntos de venta, en la Recepción de la Laboral (de miércoles a domingo), la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo, el Centro Niemeyer en Avilés, y la red de cajeros Liberbank.

Gijón es una de las 12 ciudades españolas incluidas en la gira mundial del artista puertoriqueño, con un show que, según ha explicado Recrea, permitirá al público viajar por su amplia trayectoria musical a través del 'dance', 'rock', 'baladas' y 'tribal', los cuatro ejes en los que se estructura el concierto.

Sus seguidores podrán disfrutar de éxitos como 'Come with me', 'She Bangs', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin la Vida Loca', 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup Of Life', 'Asignatura Pendiente' o su reciente 'Vente Pa'Ca', el single en colaboración con Maluma que ha ocupado primeros puestos de las listas en Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México y Panamá.