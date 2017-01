Un recital repasará en Badajoz las canciones francesas del siglo XX

Etiquetas

La música de grandes intérpretes franceses del siglo XX como Édith Piaf, Yves Montand, Jacques Brel o Charles Aznavour sonará en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz en un recital de canciones que ofrecerán Victoria Espacio y el pianista Alberto Terrón este viernes, día 27, a las 20,00 horas.

Victoria Espacio, natural de Cheles (Badajoz), lleva años cantando. Su afición por la música se remonta a sus años en París, donde residió buena parte de su vida y donde cantaba en celebraciones, bailes y concursos.

En el 2014 conoce al pianista pacense Alberto Terrón y juntos elaboran un repertorio de canciones francesas que han presentado con gran éxito en los recitales de poesía del Café La Tarara de Badajoz, explica El Corte Inglés en nota de prensa.

Abrirán el recital con la canción 'A París' de Carlos Cano a modo de introducción y continuarán con otros temas muy conocidos y aclamados por el público como 'La vie en rose' (La vida en rosa), canción "insignia" de Édith Piaf; 'Ne me quittes pas' (No me dejes) del cantautor Jacques Brel, uno de los mayores representantes de la Chanson del siglo XX; 'La bohéme', de Charles Azanvour; o 'Les feuilles mortes' (Las hojas muertas), de Yves Montand, completarán con otras canciones el programa.

En el recital alternarán canciones y poemas, acompañadas de imágenes de París. La introducción del recital correrá a cargo de Carmen Pérez Espacio y colaboran en la traducción de canciones y poemas Maribel Bazaga, Antonia Marcelo, Maribel Jiménez y Julia Cortés.