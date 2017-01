La talaverana Leklein competirá por representar a España en Eurovisión

Etiquetas

Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela, Paula Rojo y la talaverana Leklein, ganadora del proceso web del #Eurocasting celebrado en Madrid y emitido en directo por RTVE.es., competirán en febrero en el programa 'Objetivo Eurovisión' para convertirse en el candidato español de RTVE en el Festival de Eurovisión 2017, según ha anunciado la Corporación.

En concreto, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo han sido elegidos de manera interna, mientras que Leklein se ha alzado este jueves 12 de enero ganadora del proceso web del #Eurocasting celebrado en Madrid y emitido en directo por RTVE.es.

Sobre Leklein, RTVE ha indicado que se ha impuesto en la final del #EuroCasting a Fruela y Javián con 'Ouch!', un tema pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos. Detrás de LeKlein está Vanesa Cortés, una polifacética artista nacida en Toledo hace 36 años.

En 2002 ganó el premio Artista Revelación de Los 40 Principales y, entre sus trabajos más destacados, se encuentra su etapa como cantante residente en la discoteca Amnesia de Ibiza. También ha sido nominada en varias ocasiones como mejor vocalista house en los Dj Mags, premio que ha ganado en dos ocasiones.

Por su parte, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los cinco jóvenes artistas profesionales seleccionados de manera interna en RTVE para participar en 'Objetivo Eurovisión', el próximo mes de febrero, y que se han anunciado tras el concierto.

Así, la Corporación ha avanzado que el rock lo pondrá Maika (40) con 'Momento crítico', de J.J. Santana y Rafael Artesero. Nacida en Reus (Tarragona), Maika se dio a conocer en 'La Voz' en 2012. Después publicó el single 'En sus manos' y en 2013 el álbum 'No return', con canciones en español y en inglés; y en 2016 otro digital titulado 'New Perspective'. También ha participado en 'Levántate All Stars' y ha realizado giras por España y festivales en el extranjero.

Asimismo, ha señalado que Manel Navarro (20) participará con un tema pop propio: 'Do it for your lover'. Joven cantautor de Sabadell (Barcelona), Manel compone en inglés y canta de forma acústica o electrónica con su inseparable guitarra. Comenzó compartiendo versiones en sus redes sociales, y hace tres años sobresalió con su cover acústica de 'Hold on, we're going home', del canadiense Drake, y consiguió la grabación del primer tema de su autoría, 'Brand new day'. Tras el single 'Candle' con Sony Music, acaba de publicar 'Do it for your lover'.

Respecto a Mario Jefferson (26), el ente público ha apuntado que acudirá a 'Objetivo Eurovisión' con el tema pop 'Spin my head', de Chris Whale. Mitad español, mitad inglés, Mario nació en la Costa del Sol pero vive en Madrid y tiene muchos fans en sus redes sociales. En 2008 participó en 'X Factor' y en 2010 en 'Operación Triunfo'. Ha publicado trabajos musicales como 'The night I forgot your name', 'Cadillac', y 'Walk that way'.

La propuesta de Mirela (26) se llama 'Contigo', pop latino compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez. Con doce años de experiencia en los escenarios, Mirela ha sido finalista de la selección española para Eurovisión Junior y para el Festival de Eurovisión. Ha trabajado actuando en distintas televisiones (TVE; Gente de primera; La Voz) y musicales (El rey león; Shrek; Peter Pan...).

Finalmente, Paula Rojo (26 años) presenta 'Lo que nunca fue', una canción de country pop compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena. Esta joven asturiana se hizo popular hace cuatro años a través del programa 'La Voz', donde consiguió un contrato con Universal Music. Ha publicado singles y álbumes como 'Solo tú', 'Si me voy', 'Miedo a querer', 'Crecer para ver' y 'Érase un sueño', además de grabar con Disney.