Mar Saura y el porqué por ella no pasan los años: "Realmente cuidarse son dos minutos"

Las pieles deshidratadas, apagadas, sin luz, sin tono, cetrinas y apagadas están de enhorabuena porque llega a las farmacias un producto nuevo que nos ayudará tanto a mujeres como a hombres a recobrar ese tono de buena salud y de vitalidad.

Siempre que vemos un rostro con buena luz, pensamos que goza de salud, está feliz, además de transmitir frescura. El maestro formulador de Galénic -marca Premium farmacéutica en dermocosmética- ha creado y ha pensado una fórmula avanzada que aúna lo mejor del cuidado con la acción "feel-good" del maquillaje: "Diffuseur de beauté". Un tratamiento ultra completo, capaz de darnos cada mañana la luminosidad natural de la piel en un instante y recargarla de activos revitalizantes a lo largo de todo el día gracias a un elemento imprescindible, una piedra preciosa: Polvo de rubí de Vietnam -la joya del río Rojo-.

Este pasado martes hemos tenido el privilegio de probar esta nueva fórmula de los Laboratorios Pierre Fabre durante su presentación, en un lugar sin parangón como la Fundación Pons al que han acudido Laurent Coupé, Director General de Dermocosmética, Guadalupe Arnal, directora de marca de Galénic, Manuel López, Dircom de Pierre Fabre y Mar Saura, embajadora de la marca desde hace tres años, con la que hemos hablado de sus trucos de belleza.

En propias palabras de Guadalupe Arnal, "Mar Saura reúne los valores de la mujer Galénic, una mujer que se cuida por dentro y por fuera, que trabaja, muy dinámica" y ese tipo de persona es cualquiera de las que nos estáis leyendo.

¿POR QUÉ A NUESTRA PIEL LE FALTA LUMINOSIDAD?

Pero, ¿por qué nuestra piel pierde luminosidad? Uno de los factores más importantes por los que nuestra piel pierde luminosidad debido a la agresión medioambiental de agentes externos como el tabaco, la contaminación, el estrés, y por ello nuestra piel parece tener un tono apagado.

¿CUÁL ES EL SECRETO DE LA LUMINOSIDAD EN LA PIEL DE LA CARA?

La luminosidad de la tez depende de tres factores:

1. El color de la piel es muy importante. Los estudios han demostrado que una piel luminosa es una tez beis rosada. Y eso es muy sencillo de entenderlo porque cuando queremos lucir ¿qué nos ponemos en las mejillas? Un blush rosa, que nos da luminosidad importante.

2. La textura y el relieve cutáneo. Una piel sin imperfecciones, sin arrugas es mucho más luminosa que una piel que tiene arrugas, porque la luz refleja mejor en una piel lisa.

3. El nivel de hidratación de la piel. Cuanto más hidratada mejor se refleja la luz.

Estos tres factores son muy importantes para entender los componentes de esta poderosa crema que aporta luminosidad al instante, gracias a los activos rellenadores de arrugas y activos que aportan hidratación para recuperar la piel y proporcionando el color rosado que tan buen color proporciona a nuestra tez.

La actriz y empresaria Mar Saura se ha convertido en una gran fan nada más probar esta última novedad de Galénic y así nos cuenta el porqué por ella no pasan los años.

Radiante a sus cuarenta y un años, y recién llegada de Méjico, donde triunfa protagonizando su última campaña publicitaria, la modelo se prepara para cerrar sus últimos compromisos y disfrutar de este verano en familia. Centrada en la grabación de su programa diario en web, el tiempo libre que le queda lo dedica a sus pequeños Claudia de once años y Javier que ya ha cumplido los tres. Despues de doce años casada con el empresario Javier Revuelta, no descarta seguir ampliando la familia.

CHANCE: Una vez te escuché hablar de que los milagros no existen y que el cuidado diario es vital, ¿tú eres constante?

Mar Saura: No, no creo en los milagros, creo en la constancia. Yo llevo utilizando cremas desde que era muy jovencita, es algo que he heredado de mi madre, porque la veía cuidándose mucho la piel, y yo, desde pequeña, la copiaba. Ya es una costumbre, forma parte de mi rutina diaria.

MAR SAURA: "YO EL CONSEJO QUE DOY ES IR AL DERMATÓLOGO FARMACÉUTICO, PARA ACONSEJARTE Y GUIARTE"

CH: Parece que solamente empezamos a cuidarnos y utilizar cremas cuando entramos en una determinada edad, ¿a qué edad aconsejas a las chicas a empezar a usar cremas?

M.S: Pues yo empecé desde muy jovencita, a los 15 empecé por las noches a hidratar la piel, al empezar a hacer televisión a los 18 años también empecé a usar la base de maquillaje y luego notaba que la piel se reseca mucho más y ahí empecé a cuidarla. Pero el consejo que yo les doy sobre todo es que vayan a su dermatólogo farmacéutico porque es el que las va a ver, el que entiende muchísimo y les va a decir 'oye tienes una piel grasa, utiliza esta crema o esta otra o tienes una piel muy seca que te la tienes que hidratar'. Hay tantos tipos de pieles que siempre te tiene que dar un consejo un buen profesional para guiarte.

CH: Después de haber probado tantas cremas, ¿por qué esta?

M.S: La verdad es que la ciencia avanza muchísimo, siempre están sacando lo que a tu piel le va a ir mejor. Por eso siempre es un constante, y eso está muy bien para una firma, que la gente que vaya a comprar vea que están continuamente trabajando en sus laboratorios.

CH: Mar, siempre has mantenido más o menos tu misma forma de maquillarte.

M.S: Sí, cuesta tiempo encontrar tu base de maquillaje, creo que eso es lo más difícil, encontrar una que te guste, yo por ejemplo para el día a día utilizo siempre la BB Cream de Galénic, porque no da ese efecto tan visible de maquillaje pero te unifica perfectamente. Yo no me maquilló, utilizo solo esa crema.

CH: ¿Siempre sales con los ojos pintados?

M.S: No, depende pero yo soy muy práctica, siempre me pongo la BB Cream, aunque estuviera en casa, porque además la piel está mejor. Un poco de brillo de labios y colorete y luego un poco de máscara de pestañas. Yo creo que hay etapas, en la que descubres el maquillaje te pintas más y luego ya depende, si tienes más tiempo, menos tiempo, pero siempre la BB Cream, que además consigue ese efecto de estar dormido aunque no hayas dormido.

CH: ¿Alguna cosa que no falte jamás en tu bolso aparte de la BB Cream?

M.S: El iluminador, el tag también de Galénic iluminador, fundamental incluso para los ojeras o aunque no lleves BB Cream, un poquito de iluminador en la frente y ojera es fundamental.

CH: Pero hay quien se pone iluminador que parece un mapache, ¿algún consejo?

M.S: Probad este, no te dejará ese efecto porque no es tan claro, un poquito más claro que tu tono de piel pero no es muy claro, es perfecto.

MAR SAURA: "CUIDAR LA PIEL SON DOS MINUTOS Y ES TIEMPO PARA TI"

CH: Y ahora llevando a los niños al colegio y todo, ¿de dónde sacas el tiempo?

M.S: Fíjate, la gente se cree que tiene que ser media hora y no, luego son dos minutos, y además es un tiempo que es para ti. Y funciona, no es lo mismo una piel cuidada que una que no lo esté... se nota.

CH: ¿Ella coge las cremas y las pinturas de mami?

M.S: Pues todavía no, pero ya le queda nada, porque crecen a una velocidad... pero intento inculcarles siempre la importante que es la constancia y tener la piel hidratada y cuidarnos, aunque todavía es muy niña.