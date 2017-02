Herrera reúne a Gabilondo, García y Del Olmo por el día mundial de la radio

Etiquetas

Carlos Herrera celebra este lunes el Día Mundial de la Radio reuniendo en torno a los micrófonos de su programa en la Cope a tres grandes nombres de este medio en España: Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García. "Tres jóvenes promesas de la radio han venido a verme hoy", ha dicho Herrera.

Carlos Herrera ha presentado a estos tres grandes de la radio con sus respectivas sintonías de los programas que les hicieron leyendas de la radio.

Gabilondo: ''El encargo que tenía era sal a disputar a Luis del Olmo la batalla de la mañana'. Algo que ha recordado Luis Del Olmo: "Yo tenia nueve millones de oyentes hasta que apareció este cabroncete (en referencia a Iñaki)". ''Cuando irrumpió 'Protagonistas', la SER se preocupó mucho; fue cuando apareció Gabilondo'

Los dos han recordado también su experiencia cuando fueron amenazados por ETA. Del Olmo: ''ETA estuvo a punto de echarme de la radio'', asegura el periodista, al igual que Iñaki. "Debí ser el único que le pincharon cuatro ruedas en Madrid con matrícula de San Sebastián".

José María García ha llevado la voz cantante en muchas ocasiones y es el que más anécdotas ha contado: ''Un día entré en antena en tu hora de 'Los Fósforos' cambiando la voz, y me descubriste''.

Herrera ha contado las dos cosas que le enseñó Gabilondo cuando trabajaron juntos. La primera, ha dicho el presentador de Cope, era que la noticia es innegociable. Herrera: ''De ti, Gabilondo, aprendí que la noticia siempre hay que darla, el tratamiento es negociable'.

"Vuestro modelo sigue ahí presente. Habéis creado un tipo de formato y de radio que hoy se sigue haciendo", ha recordado Herrera.

Esa comparación no le ha gustado demasiado a García. "Mi programa tenía credibilidad y había investigación, algo que ahora no tiene el periodismo deportivo", ha rematado.

"Se mantienen esquemas pero quien abrió la vía fue Luis", ha dicho Gabilondo.

"El mayor enemigo que tiene la libertad de expresión es el paro", asegura Iñaki.

Los cuatro han querido recordar a otros dos grandes de la radio, José Luis Pécker y Bobby Deglané.

Carlos Herrera ha preguntado a los tres periodistas cómo será la radio del futuro.

"No hay nada que se adapte a la sociedad que la radio. no puedo responder cómo será la radio sin saber cómo será la sociedad dentro de 20 años", ha explicado Gabilondo.

"Espero que no sea tertulia. Y si es tertulia que los tertulianos sepan de lo que hablan", ha dicho García.

El periodista, que había prometido portarse bien, no ha podido lanzar unos dardos a los políticos: "Tenemos que mentalizarnos de que los políticos son nuestros empleados, no nuestros jefes. Son políticos de tercera división".

Y como no podía ser de otra forma, Luis del Val, ha puesto fin a esta hora que pasará a la historia de la radio: "Sois historia de la radio. Pasado y presente de la radio."

Historia viva de la radio

Los cuatro comunicadores han estado en la Cope en algún momento de sus carreras. Iñaki Gabilondo fue director de Radio Popular Cope San Sebastián con solo 26 años, y Luis del Olmo se incorporaba a la emisora el 1 de febrero de 1983, convirtiéndose en el comunicador que más vida ha concedido a un magazine matinal. Con más de 12.000 ediciones emitidas, a 'Protagonistas' se le considera el programa informativo y de entretenimiento matinal más longevo de la radio generalista en España.

José María García lideraba desde septiembre de 1992 las noches radiofónicas con el mejor deporte en Cope y Carlos Herrera conseguía en 2015 en su estreno de 'Herrera en Cope' lo que ninguna otra radio o comunicador: ganar un millón de oyentes nuevos.

Carlos Herrera ha reunido más de 100 años de historia viva de la radio española en el estudio de 'Herrera en Cope' para hablar de la radio del futuro, de cómo las nuevas tecnologías han transformado la forma de comunicarse con el oyente y de la forma de crear los contenidos y de distribuirlos.

“Me interesa mucho saber la opinión de quienes han creado escuela en situaciones muy concretas, cuando por ejemplo solo había dos canales de televisión y no existían los móviles. Me interesa que conversemos sobre cómo las nuevas tecnologías nos hacen no perder de vista el diálogo horizontal y circular con el nuevo oyente”, aseguró Herrera.

La conversación de los 'cuatro tenores de las ondas' ha comenzado a las 9 de la mañana y ha durado hasta las 10. Además de en la antena, se podría seguir al mismo tiempo en vídeo en cope.es y en Facebook Live.