Alba Flores se sube al escenario a cantar

Pese a que lleva más de diez años trabajando como actriz, fue su personaje en "Vis a Vis" con el que se dio a conocer entre el gran público. Una serie que aunque llegó a su fin el pasado verano, sigue dándole sorpresas. La última ha sido la nominación a mejor actriz de reparto en los Premios Feroz, una nominación que no se esperaba y que le comunicó su prima, Elena Furiase.

La serie de Antena3 también ha hecho que ahora se suba al escenario con "Drac Pack", un espectáculo musical. Su productora y autora, Najwa Nimri, se hizo gran amiga de Alba mientras rodaban "Vis a Vis" y ahora han querido seguir trabajando juntas. La hija del desaparecido Antonio Flores se atreve a cantar y bailar sobre el escenario, mostrando un torrente de voz desconocido para muchos. Confiesa que ha recibido más de una oferta para grabar su propio disco, pero ella tiene claro que por ahora, solo quiere seguir actuando.

CHANCE: ¿Con qué nos vamos a encontrar al ir a ver "Drac Pack"?

Alba Flores: Con un show bien cosido, con un aroma de Las Vegas en los años cincuenta. Tiene el trasfondo de una historia muy oscura y vampírica.

CH: ¿Cuál fue tu reacción cuando Najwa Nimri te propuso formar parte de este proyecto?

A.F: Al principio no me lo creía mucho, me lo dijo estando juntas en Port Aventura (ríe). Pensaba que no era verdad. Cuando me reunieron me lo tomé con mucha alegría y muchas ganas. Esto tuvo muchas conversaciones, Najwa no quería estar sobre el escenario, ella quería estar detrás, pero yo no quería estar si no estaba ella. Me gusta poder hacer el viaje con ella sobre el escenario porque es un mundo que ha salido de ella. No hay muchas veces en las que uno tenga la oportunidad de compartir escenario con la persona que ha escrito la función.

CH: Os conocisteis en "Vis a Vis" y ha surgido una amistad muy buena entre vosotras...

A.F: Los conocimos ahí. La verdad es que la tengo en mi corazón, para mí es una amiga. Me trae muchas cosas buenas siempre. Tenemos que agradecérselo a Luis San Narciso, el director de casting, que fue el que nos juntó.

CH: ¿Cómo es tu personaje en la función?

A.F: Me vais a ver como una especie de maestra de ceremonias. Mi personaje dentro de la narración está en un lugar en el que es todo por el espectáculo. El espectáculo no solo debe continuar, sino que todo lo que ocurre tiene que ser convertido en espectáculo. Tanto Anna Castillo como yo representamos a los personajes que están más metidos en el éxito y el show.

ALBA FLORES: "EL SER CONOCIDA ES ALGO QUE HE TENIDO QUE INTEGRAR EN MI VIDA DESDE PEQUEÑA"

CH: ¿Cómo vives tú el éxito?

A.F: No creo que tenga tanto éxito, es una cosa que da para un debate muy largo. No lo he buscado como se buscaba en aquella época de la que estamos hablando. Es una cosa circunstancial.

CH: A ti la fama te ha acompañado desde que naciste...

A.F: Sí, pero ¿La fama es el éxito? Es complicado. Soy una persona conocida y cada vez lo estoy siendo más porque me dedico a algo en lo que tengo mucha visibilidad. El ser conocida es algo que he tenido que integrar en mi vida desde pequeña, no es lo que más me gusta de mi vida pero tampoco es lo que menos, es una circunstancia más para mí.

CH: ¿Por qué te daba tanto pudor lanzarte a cantar?

A.F: No es que me diese tanto pudor, es más bien que no había encontrado el cómo el dónde ni el con quién. Uno tiene que elegir en la vida y yo ya he elegido un camino que me tiene muy ocupada. No es que nunca haya cantado en mi vida y de golpe lo haga aquí, he hecho más musicales. Para mí es difícil encontrar la oportunidad de cantar las canciones que me apetece cantar, y estas sí son las canciones que me gustan.

CH: El tener detrás la estela de tu padre, ¿Te da más respeto a la hora de cantar?

A.F: He cantado muchas veces, pero parece que no se tiene en cuenta porque no tengo un disco. A mí no me apetece nada encerrarme en un estudio para tener un disco, no quiero esa vida y no lo he hecho. No tiene nada que ver con una presión familiar.

ALBA FLORES: "ALGUNA VEZ ME HAN OFRECIDO GRABAR DISCO PERO HE DICHO QUE NO"

CH: Si que te han ofrecido grabar un disco...

A.F: Alguna vez me han ofrecido grabar discos pero he dicho que no porque de momento no me interesa esa vida. Quizá cuando sea más mayor me apetece, o el año que viene. Igual de repente encuentro que tengo algo muy importante que contarle al mundo. De momento me gusta la vida del teatro, me gusta actuar y me gusta la vida de la actriz.

CH: ¿Cómo has recibido la nominación a los Premios Feroz por "Vis a Vis"?

A.F: Ha sido toda una sorpresa, no sabía que iban a hacer premios de televisión y no estaba nada pendiente. Lo he recibido con mucha ilusión y mucho agradecimiento. Estoy alegre de que se reconozca mi trabajo.

CH: ¿Cómo te enteraste de la nominación?

A.F: Estaba en el dentista y me mandó un mensaje mi prima Elena dándome la enhorabuena. Le discutí un rato diciéndole que no podía ser, pero me empezaron a mandar más mensajes y me lo tuve que creer (ríe). Mi prima Elena siempre es la primera en felicitarme en los cumpleaños y en estar ahí siempre. No nos vemos mucho a diario pero para las cosas importantes siempre está ahí.

ELENA, LOLA Y ALBA, EN EL MUNDO DE LA INTERPRETACIÓN

CH: Las tres primas, Elena, Lola y tú, habéis elegido dedicaros a la interpretación, ¿Os dais muchos consejos entre vosotras?

A.F: Nada, nunca, no tenemos ni una conversación sobre esto. En algún momento a lo mejor, Lola la más pequeña me ha dicho que le apetecía estudiar y le he dicho que opciones tenía, pero nada más. Cuando nos juntamos no nos gusta hablar de trabajo, nos juntamos para jugar a las películas (ríe). Eso es lo máximo que trabajamos juntas.

CH: Llevas ya bastantes años en la profesión pero la serie "Vis a Vis" ha marcado un ante y un después en tu carrera...

A.F: Me ha dado la posibilidad de mostrarme y mostrar mi trabajo a muchísima más gente. El poder trabajar más a lo grande. Ha sido maravilloso porque además he tenido buen resultado y a la gente parece que le llega mi manera de trabajar. La gente sigue viendo la serie aunque no la estén emitiendo. Hay gente que no tiene nada que hacer y se va a cualquier plataforma y se ve ahora la serie. Me gusta ver que sigue llegando y se sigue apreciando. Para mi carrera es un punto muy positivo.

CH: Te va a tocar pasar la Nochevieja en el teatro, ¿Cómo lo llevas?

A.F: Me apetece muchísimo, me parece el mejor plan de Nochevieja que existe, es mágico. Es la primera vez que voy a empezar un nuevo año sobre el escenario y llevo toda la vida queriendo que me pasase esto. Tener una Nochevieja así me parece mágico, seguramente tendré familia en el público e igual hay alguna sorpresa de que alguien más suba al escenario. Promete ser una noche muy especial. Entrar en el nuevo año cantando y bailando sobre el escenario es lo que más suerte me puede traer.

CH: ¿Te llevarás a tu familia contigo?

A.F: Mi madre vendrá seguro. Los demás a ver qué andan haciendo porque muchos viajan en fin de año. Me encantará tener a familia y a amigos en primera fila.

ALBA FLORES: "HE SACRIFICADO MUCHAS HORAS DE DESCANSO"

CH: En la obra habláis de lo que hay que sacrificar para poder cumplir los sueños, ¿Qué has tenido que sacrificar tú para estar hoy aquí?

A.F: Cuando elijes una cosa sacrificas las demás opciones. Sobre todo he sacrificado muchas horas de descanso porque me lo he currado mucho. Cuando sea mayor me jubilaré, qué va, eso no se lo cree nadie (ríe).

CH: ¿Has tenido que demostrar más por venir de una familia conocida?

A.F: No, simplemente es porque tengo amor por el trabajo bien hecho y me gusta ahondar en las cosas, soy entregada. Cuando me pasa algo me refugio trabajando. Si he tenido que demostrar más o no, no lo sé, nunca he querido engancharme a eso. No creo que eso me vaya a llevar a ninguna parte ni que sea real. La gente no es tonta, sabe mirar a los demás por como uno es y no comparando con nadie.