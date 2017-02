MADRID. CS APARCA SUS CRÍTICAS A LA OBRA DE LOS TITIRITEROS DETENIDOS POR HACERSE AHORA EN ÁMBITO PRIVADO

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, dejó claro este domingo que su partido no tiene nada que reprochar a la obra de los titiriteros detenidos hace un año ya que ahora la función se hace en el ámbito privado y el público es "acorde" con su contenido. Lo dijo en el marco de la celebración de la Asamblea General de Ciudadanos, al ser preguntada por la representación de esa obra, 'La bruja y Don Cristóbal', ahora en el Teatro del Barrio. Sus autores fueron detenidos hace un año por la exhibición durante la función de una pancarta que contiene un juego de palabras sobre ETA. En aquel momento la obra formaba parte de la programación municipal dirigida a niños. "Las cosas han cambiado de forma notable", dijo Villacís, porque ahora no son los madrileños quienes pagan esa representación, no va dirigida a niños y la función se celebra en un ámbito "privado". Por tanto, la crítica de su partido tampoco "puede ser la misma". Villacís dejó claro que ella no acudirá a la obra porque no es el tipo de cultura que disfruta, pero precisó que tampoco tiene ninguna "queja" por esa representación. Más allá de la vertiente judicial del caso, Villacís explicó que lo que ocurrió hace un año es que el contenido de la programación no había sido revisado por el Ayuntamiento, que había hecho "omisión de sus deberes de control".