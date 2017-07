Carmen Machi regresa en agosto al Teatro Kamikaze con la 'Antígona' de Miguel del Arco

Etiquetas

El Pavón Teatro Kamikaze recupera del 9 de agosto al 3 de septiembre 'Antígona', que pudo verse en 2015 dentro del proyecto escénico Teatro de la Ciudad (Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, Andrés Lima), con la actriz Carmen Machi a la cabeza.

En una versión de la tragedia griega que adapta y dirige Miguel del Arco, Machi estará acompañada de Manuela Paso, Ángela Cremonte, Raúl Prieto, Cristóbal Suárez, José Luis Martínez, Silvia Álvarez y Yon González, este último en su debut sobre las tablas.

Tras colgar el cartel de 'entradas agotadas' el pasado mes de enero con 'Juicio a una zorra', Carmen Machi regresa con esta nueva versión de la tragedia griega, producida por el Teatro de la Ciudad y el Teatro de la Abadía, donde interpreta a Creonte, la personificación de la autoridad convertida aquí en mujer y enfrentada al espíritu rebelde de Antígona, a la que da vida Manuela Paso.

"Decidí convertir a Creonte en una mujer. No me interesaba el conflicto de género. Me interesaba el conflicto político. La desigualdad sigue siendo manifiesta pues una tiene el poder y la otra no, pero intuía que esa reconversión podía dimensionar el conflicto y después de ver enfrentadas a la Machi y a la Paso en escena me alegro enormemente de la decisión que tomé", explica Del Arco.

Antígona cuenta la historia de una mujer que desde la infancia ha padecido los estragos del poder y de los poderosos. Convencida de que enterrar a su hermano Polinices, muerto mientras atacaba su ciudad natal, está por encima de cualquier otra consideración --incluso del amor de su hermana Ismene y su prometido--, se enfrenta a Creonte, político convencido de que las decisiones que toma son la mejor opción posible para la ciudad de la que es responsable.