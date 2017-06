El Carrión de Valladolid presenta 'Contaminatio', comedia a la romana protagonizada por el 'triunfito' Naín Thomas

Etiquetas

El Teatro Carrión de Valladolid presenta este próximo sábado 'Contaminatio', una comedia musical a la romana producida por la compañía 'El Aedo Teatro', bajo la dirección de Jesús Torres y protagonizada por Naím Thomas, participante de Operación Triunfo.

Este joven director, con amplia formación y experiencia en el teatro grecolatino, recibió en el año 2008 el Premio Nacional de Teatro Grecolatino Joven por su dramaturgia y dirección de 'El cíclope', un musical basado en la obra homónima de Eurípides.

'Contaminatio' es un término latino que significa mezcla, combinación y proviene del método dramatúrgico que empleaba Plauto, el gran comediógrafo romano, que mezclaba diferentes piezas teatrales griegas para generar un nuevo estilo romano. Siguiendo los pasos del autor, Jesús Torres combina diferentes obras de Plauto, mezclando las situaciones más disparatadas y divertidas de libretos como 'Aulularia', 'Miles Gloriosus' o 'Anfitrión'.

El libreto y la composición musical de este refrescante espectáculo son totalmente originales. En su autoría, aparte de Jesús Torres, también intervienen Raúl Gama y Naím Thomas.

'Contaminatio' cuenta con un reparto compuesto, además de por el miembro de Operación Triunfo, por Antonio Albella ('Locomía'), Mariola Peña ('Hoy no me puedo levantar'), Darío Frías ('Mis adorables vecinos'), Roma Calderón ('The Lovers'), Rubén Frías (Premio Mejor Actor Unión de Actores por 'Danzad, Malditos'), Antonio M. M. ('Dirty Dancing'), Marta Malone ('Cats') y Carol Delgado ('La gente normal me asusta-CDN').

LA COMPAÑÍA 'El Aedo Teatro' es una compañía privada andaluza formada por un elenco de jóvenes actores en la treintena con una sólida formación y una amplia visión y experiencia en el mundo profesional. Jesús Torres, su director, es al mismo tiempo actor, investigador y dramaturgo.

Llegó a los escenarios madrileños protagonizando el montaje 'Esperando al Señor S', en el Teatro Español. A lo largo de su carrera ha trabajado con directores como José Luis Alonso de Santos o Carlos Ballesteros.

En el año 2008 fundó la compañía 'El Aedo', con la que ha montado 24 espectáculos que han recorrido teatros de toda España.

a labor de 'El Aedo Teatro' comienza a ser reconocida con diversos galardones, como el Premio del Público a Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha y Premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Oropesa por 'La vida es sueño: el bululú'; Premio a Mejor Obra Andaluza por 'La Odisea'; Primer Premio Nacional de Teatro Clásico Juvenil 2008, otorgado por el Ministerio de Educación, por la dirección y dramaturgia de 'El cíclope', y las nominaciones de Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Espectáculo por 'Orestiada' en el Festival de Teatro Clásico de Elche.

Además de preparar las funciones de 'Contaminatio', 'El Aedo' acaba de participar en las Jornadas de Teatro Clásico de Almería con cinco representaciones de 'La vida es sueño: el bululú' (su espectáculo más premiado) y próximamente estará presente en el Festival de Teatro Clásico Fuenteovejuna.

Este verano recorrerá Andalucía con 'La Odisea' (Premio a Mejor Espectáculo Andaluz 2016 por el Programa Desencaja), con funciones en el Teatro Romano de Málaga (dentro de la Red de Teatros Romanos de Andalucía) y La Alhambra, entre otros espacios.