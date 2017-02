Eduard Fernández trae la "inmigración del hambre' de 'Panorama desde el puente' a los Teatros de Canal

Etiquetas

El actor Eduard Fernández encabeza el reparto de la obra de Arthur Miller 'Panorama desde el puente', que llegará este jueves 9 de febrero a los Teatros del Canal para hablar de "la inmigración del hambre", según ha explicado el director del texto, Georges Lavaudant.

"La inmigración de los años 50 no es la misma que la de ahora. Los personajes de esta obra escapan de Sicilia porque no tienen trabajo y buscan el 'sueño americano'. Hoy sigue habiendo esa inmigración, pero también otra política o religiosa que para mi no es exactamente lo mismo", ha señalado el dramaturgo.

'Panorama desde el puente' cuenta la historia de Eddie Carbone, un trabajador de origen italiano que empieza a sentir una atracción por su sobrina. Paralelamente, surge una historia de delaciones en la que se verá implicado y le llevará a romper la ley del silencio establecida entre los trabajadores.

"Se cruzan dos problemas en esta obra, el amor inconsciente e imposible de Carbone y su sobrina --con un punto de Lolita-- y la inmigración de esos años. Al chocar ambas historias, es cuando tenemos el drama, que es lo que buscaba Miller", ha explicado Lauvadant.

VERSIÓN EN VERSO

De hecho, 'Panorama desde el puente' --que supuso el segundo premio Pullitzer para Miller tras 'Muerte de un viajante'-- fue concebida por el dramaturgo norteamericano en un principio como "una tragedia clásica". "Escribió una primera versión en verso, pero no acabó contento y optaría después por reescribirla y simplificarla", ha señalado el director.

La puesta en escena de esta obra juega con un "espacio no realista" acompañado de proyecciones "poco trabajadas, para dar un aire naif, de fragilidad e inocencia". El texto no está íntegro, ya que Lauvadant ha optado por "sacar el costumbrismo" de escenas cotidianas y, al final, el espectador percibe "lo que pasa interiormente" a los personajes.

"Los franceses no son seguidores del naturalismo puro y duro y yo tampoco", ha bromeado Fernández, quien al tiempo ha lanzado una queja sobre la situación de los actores en España. "Allí en Francia un actor es un actor, aquí parece que uno es alguien que tiene gracia subido a un escenario", ha lamentado.

LOS PRECEDENTES EN EL CINE

Respecto a la preparación de su papel, el actor catalán reconoce no haber tenido en cuenta otros trabajos de compañeros precedentes. "Nunca me inspiro en ningún otro actor para cualquiera de mis papeles. Yo estudié mimo antes que actuación y me gusta más el lugar de alma descarnada que el de psicologismo", ha señalado.

En esta misma línea, Lauvadant --quien ya estrenó en Teatros del Canal en 2015 su particular Cyrano de Bergerac-- ha afirmado que se ha alejado de las versiones cinematográficas para 'Panorama desde el puente'. "Cuando uno se enfrenta al texto, podría verse perdido por la imagen del cine y hay que volver a encontrar una inocencia", ha indicado.

El montaje --que estará hasta el 26 de febrero-- se estrenó en el Teatro Romea de Barcelona con motivo del centenario de Arthur Miller. Completan el reparto Jordi Martínez, Mercè Pons, Marina Salas, Marcel Borràs o Pep Ambròs, entre otros actores.