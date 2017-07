El Festival de Porta Ferrada empieza este viernes con Toquinho & Maria Creuza

Etiquetas

El 55 Festival de la Porta Ferrada que se celebra en Sant Feliu de Guíxols (Girona) empezará este viernes y hasta el 19 de agosto, con Toquinho y Maria Creuza, dando el pistoletazo de salida a una edición con Rosario, Antonio Orozco, Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh y Michel Camilo & Tomatito.

Toquinho & Maria Creuza empezarán con el espectáculo 'Recordando a Vinicius de Morae'; tomarán el relevo sábado Michel Camilo & Tomatito con 'Spain Forever', y pondrán la banderilla al fin de semana Chick Corea & Bela Fleck con la propuesta 'Two'.

CULLUM Y UB40

El siguiente fin de semana lo protagonizarán Jamie Cullum y UB40 con 'Getting Over The Storm'; mientras que empezará agosto el recital del barítono Manel Esteve, el concierto de la musicoterapeuta Damaris Gelabert y la celebración de los 20 años de Jarabe de Palo.

Seguirán Fangoria con La Unión; La Oreja de Van Gogh con el disco 'El planeta imaginario'; el 'Black Cat World Tour', de Zucchero, y 'Carmen', del Ballet Víctor Ullate.

Actuarán a partir del 11 de agosto 'Robe' con 'Bienvenidos al temporal'; Lindsay Kemp con 'Kemp Dances'; Rosario, y Antonio Orozco con su 'Tour Destino'.

Love of Lesbian llevará 'El poeta Halley' al festival el día 15; Els Amics de les Arts desplegarán su nuevo 'Un estrany poder' al día siguiente; Sarah Chang & Quartet Gerhard interpretará 'Les quatre estacions de Vivaldi', y pondrá punto y final a la cita Vanesa Martín con 'Munay'.

Con el objetivo de alcanzar los 40.000 espectadores, el presupuesto de esta edición es de 1,4 millones de euros, de los que un 30% son de aportación pública.

SINGLOT FESTIVAL

Bajo el paraguas de este festival, la sección escénica Singlot Festival, tendrá del 27 al 29 de julio como cabezas de cartel a la compañía Joglars y al comediante Andreu Buenafuente.

Joglars llegará con el estreno en catalán de su reflexión sobre los medios de comunicación y el papel del periodismo, 'Zenit', mientras que Buenafuente se someterá al proyecto internacional White Rabbit-Red Rabbit, en el que un intérprete recibe una obra teatral, sin director y sin ensayo, minutos antes de salir a escena, una idea del autor iraní Nassim Soleimanpour.

El festival teatral comenzará premiando a Pepe Viyuela con el Singlot d'Honor por sus 25 años de trayectoria como actor, humorista y poeta en televisión, teatro y cine, y por trabajar el humor desde el inconformismo.

En su programación, el certamen acogerá el tributo en clave de humor 'I remember Mr.Bowie', que plantea cómo hubiera sido la celebración del 70 aniversario de David Bowie; así como la propuesta costumbrista 'Las mujeres sabias', de la compañía El Maldà.

Después, la compañía The Txandals desplegará un espectáculo nostálgico de los años 80 con el fin de contagiar de sus hits a los espectadores; y el festival terminará con el espectáculo en la habitación de un prostíbulo 'Paradise', de la compañía Nico&Sunset.

Singlot tendrá una sección dedicada a los profesionales como punto de encuentro de creadores, productores y exhibidores, con espacios de debate, humor y reflexión en un ambiente distendido.