Gabino Diego y Teté Delgado protagonizan la obra 'El intercambio' en el Teatro Guimerá

El Teatro Guimerá alberga este fin de semana la representación de la obra 'El Intercambio', que será interpretada por los actores Gabino Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Mónica Pérez, Ignacio Nacho y Natalia Roig, bajo la dirección de Juan José Afonso.

Se trata de una comedia de situación, plagada de gags visuales y verbales, en la que todos los personajes exhiben una extraordinaria singularidad que propicia que, cuando se mezclan, se forme un cóctel explosivo.

Las representaciones, que forman parte de la programación del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tendrán lugar mañana viernes, día 21, y el sábado 22. Ambas funciones darán comienzo a las 20.30 horas.

Las entradas, al precio de 19, 21, 23 y 25 euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá hoy jueves y mañana viernes de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. El sábado la taquilla estará en funcionamiento desde las 20.00 horas. También se pueden comprar por teléfono, llamando al 922 609 450, o por internet, a través de la página www.teatroguimera.es. Las personas que posean el carné del Guimerá podrán beneficiarse de un descuento del 20 por ciento en el precio de las entradas.

El creador de 'El Intercambio', Ignacio Nacho, define la obra como "una pieza que destaca por su sencillez, que no por su simpleza, en la que a priori no ocurre nada trascendental. Este hecho provoca la atracción, la sorpresa y la hilaridad en el espectador durante la sucesión de situaciones que, desde un punto de vista estadístico, son altamente improbables pero no imposibles. En cualquier caso, los diálogos surrealistas y chispeantes, así como las escenas disparatadas que se suceden sin interrupción, nunca despiertan escepticismo ante lo inverosímil".

'El intercambio' conecta con el público a través de la empatía y compasión que transmite la engorrosa coyuntura por la que transita el protagonista, sin merecerlo, durante toda la función. La historia comienza cuando Eva decide obsequiar a su esposo, Jaime, con un intercambio de parejas para celebrar sus 20 años de matrimonio y, de paso, oxigenar un poco la relación.

Lo que a priori se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla. Un intercambio de parejas interpretado por Gabino Diego y Teté Delgado que se torna en un auténtico disparate de historia, que finaliza con un tierno mensaje que subraya que siempre es necesario y aconsejable valorar lo que tenemos al lado. La puesta en escena también aborda otros aspectos tales como la hipocresía, los miedos, la vergüenza y las fantasías.