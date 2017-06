Manuela Vellés: "En el amor busco ser feliz"

Etiquetas

Manuela Vellés es una de las actrices es una de las actrices más en alza de nuestras pequeñas pantallas. El pasado jueves 15 de junio acudió a la gran noche de peluquería, la L'Oréal Professionnel Fashion Night, en la que los salones de medio mundo abren en horario nocturno.Vellés prefirió no enseñar pierna y eligió para disfrutar de la noche unos pantalones y un jersey en crudo.

CHANCE: ¿Cómo te encuentras?

Manuela Vellés: Súper bien, aparte de calor, por lo demás fenomenal.

CH: ¿Qué te parece la iniciativa?

M.V: Muy divertida, es un evento muy apetecible, yo llevo muchos años con L'oreal, cada una adapta a su estilo los productos.

CH: ¿Te gusta arriesgar con el look?

M.V: Arriesgar a qué lo llamas. Tengo mis tres top en el sentido de cosas que me gusta hacerme y poco más. En general es pelo suelto o recogido muy sencillo.

CH: ¿Y te atreverías con los colores?

M.V: Sí, ya he ido variando de color. Me oscurecí el pelo mogollón, ahora más claro tirando a rojo y ahora lo que sea, me iré cambiando decolores.

CH: ¿Cómo llevas los proyectos?

M.V: Muy contenta, ahora nerviosa con el estreno de una peli después del verano de Siete Muertes, acabo de terminar una obra de teatro y estoy planificando mi verano, vacaciones si puedo.

CH: ¿Y cómo va la música?

M.V: Bien, ahí sigue. Por ahora sigue siendo cosa personal mía.

CH: ¿Te gustaría dedicarte a eso?

M.V: Sí, me encantaría y sucederá en algún momento de mi carrera.

CH: ¿Qué te gusta más cantar o actuar?

M.V: Me gusta todo, lo bueno es que si puedo compaginar pues mejor, he tenido la suerte de cantar en proyectos como en Velvet, Camino*Es una cosa que completa también a mi profesión, lo de cantar, bailar, cualquier cosa que puedas hacer y sumarlo a un personaje pues estupendo.

CH: ¿Vacaciones?

M.V: Ojalá me vaya muy lejos a alguna playa del Caribe.

CH: ¿Fuera de España?

M.V: Me encanta viajar, conocer nuevos lugares, España está muy bien pero si pudo y tengo la oportunidad de salir pues mejor.

CH: ¿Y personalmente?

M.V: Pues súper bien.

CH: ¿Enamorada?

M.V: No, yo no he dicho eso.

CH: ¿Qué buscas en un chico?

M.V: No lo sé, busco ser feliz y que cualquier persona que esté a mi lado me haga feliz.

CH: ¿Pero ahora no tienes a nadie?

M.V: No.

CH: Se dice que podías estar con un actor.

M.V: No me he enterado.

CH: David.

M.V: No sé quién es. No lo sé.