El Rialto estrena 'Trio', el retorno de Rodolf Sirera a su tierra tras 22 años lejos de las tablas valencianas

Etiquetas

Sirera quiere acabar una obra que inició con su hermano Josep Lluís aunque: "Me va a costar mucho reconciliarme con el teatro", confiesa

Más de dos décadas después de su último estreno en la ciudad de Valencia, Rodolf Sirera regresa de nuevo a su tierra natal con 'Trio', un "brutal" viaje emocional al mundo de las artes escénicas que pasa de la comedia al drama con fuertes dosis de cinismo para reflejar la situación de precariedad laboral que vive la profesión.

La casualidad ha querido que 'Trio', que estará en el Teatro Rialto de Valencia del 9 al 26 de febrero, comparta cartel en la ciudad durante varios días con una de sus obras más conocidas, 'El verí del teatre', en el Teatre Micalet. Precisamente 'Trio' conecta con esta pieza a través de una divertida trama en la que sus protagonistas quieren representar esa obra.

Protagonizada por Diego Braguinsky, Vanessa Cano y Héctor Fuster, 'Trio' supone además el debut como directora de la actriz Rebeca Valls, que codirige el montaje junto a Edison Valls.

Para el Institut Valencià de Cultura ha sido "todo un reto" a celebrar el poder recuperar a Sirera, uno de los autores "más consagrados en el panorama internacional de la historia de la literatura valenciana", ha destacado el director del ICV, Abel Guarinos, durante la presentación de la función junto al autor y sus protagonistas. Y el próximo paso, ha avanzado, será que su sello propio, 'El Teatre del Poble Valencià', produzca una de sus obras.

Sirera ha definido 'Trio' como una producción "pequeña y humilde desde el punto de vista plástico y visual, donde la fuerza radica en el espléndido trabajo de los actores que se han volcado en el texto, y en el trabajo de los directores".

El dramaturgo y guionista valenciano espera que esta pieza "rompa el maleficio del Rialto", una "sala difícil" que "en los últimos años no ha acabado de encontrar su espacio". Sirera, que fue uno de los que colaboró en la apertura de este espacio cultural, confía en 'Trio' le pueda "ayudar a convertirse en sede del teatro valenciano para recuperar a sus autores".

UN "DEBER MORAL" PENDIENTE

Alejado de las tablas durante los últimos años e inmerso de lleno el mundo de la televisión, Sirera ha avanzado que se ha propuesto volver al teatro, aunque "en televisión me reclaman, no como en el teatro", ha puntualizado. De hecho, "me va costar mucho reconciliarme con el teatro. Me hago la propuesta pero me cuesta", ha confesado.

Su intención, ha desvelado, es terminar una trilogía que comenzó con su hermano Josep Lluís, fallecido hace poco más de un año. Es un "deber moral" acabar el proyecto, ha señalado. "Mi hermano y yo escribimos varias obras de tipo histórico", ha recordado.

En este caso, se trata de una trilogía sobre la Europa en la segunda Guerra Mundial. La primera pieza se sitúa en Francia durante la guerra, la segunda versa sobre la actuación de la Iglesia Católica en Croacia, y la tercera, que es la que está por escribir, viajaría a Dinamarca durante la ocupación alemana y plantea "¿qué debe hacer un intelectual en estas ocasiones?".

EL DEBUT DE LA ACTRIZ REBECA VALLS COMO DIRECTORA

Por su parte, la actriz Rebeca Valls se pasa a la dirección pro primera vez al frente de 'Trio', junto a Edison Valls. Eso sí, ha querido dejar claro que no es directora ni aspira a serlo y si se ha decidido a dar este paso es por la relación que le une a Sirera, a quien conoce desde los seis años. "Sé la evolución de Rodolf en su oficio y en su vida".

En un momento dado, ha relatado, Rodolf deja de escribir teatro porque no se le considera como debe en la Comunitat Valenciana", ha lamentado, y "le empiezan a llamar de la televisión, a considerarle con los brazos abiertos". Vuelve al teatro "desde esa situación emocional con el teatro, cosa que vivo con él. Por eso entiendo cada palabra de 'Trio'", ha explicado.

Además, la obra retrata la "desgracia de nuestro oficio", ha apuntado la también actriz, a través de la historia de tres actores e tres generaciones que ven la profesión y la vida de forma diferente. Pese a que el trasfondo son las artes escénicas, sobre las que Sirera ofrece una visión "brutal y sin piedad", el texto "va más allá, lo lleva a lo humano" y al final "llega al alma", ha asegurado su directora.

Y el motor que mueve toda la trama es el "amor de Rodolf por el teatro, a veces correspondido y otras veces no", ha subrayado el actor Diego Braguinsky. "Es comedia, drama, locura y muy intensa y profunda", ha resaltado el intérprete, que ha definido a Sirera como un "maestro".

Para la actriz Vanessa Cano, interpretar 'Trio' le llena de fuerza y de ganas "por ese amor que se pone en cada palabra, un amor duro", ha avisado. Su personaje, le ha enseñado a no juzgar esa "parte egoísta" que todos tenemos.

Por su parte, Héctor Fuster ha expresado el "placer" de poder participar en este proyecto, en el que lo difícil es "asumir la responsabilidad de que salga bien".