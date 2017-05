'Ricardo III' de Shakespeare llega el viernes al Palacio de Festivales con Noviembre Teatro

Etiquetas

La obra 'Ricardo III' de William Shakespeare llegará el próximo viernes, 12 de mayo, al Palacio de Festivales de Cantabria con la compañía Noviembre Teatro.

La obra, que se representará a las 20.30 horas en la sala Argenta, está versionada por Yolanda Pallín e interpretada por los actores

Arturo Querejeta, Charo Amador, Fernando Sendino, Isabel Rodes, Rafael Ortiz, Cristina Adúa, Antonio de Cos, José Luis Massó, José Vicente Ramos, Jorge Bedoya y Guillermo Serrano.

Dirigida por Eduardo Vasco, esta obra, cuyo título original es 'The life and death of King Richard III', es una de las cuatro obras que William Shakespeare escribió sobre la historia de Inglaterra, en la que narra la llegada al poder de la casa Tudor y el declive de la familia York.

Se estima que la obra pertenece al periodo inicial del dramaturgo, y que podría haber sido escrita alrededor de 1591, ya que fue anotada en el registro editorial Stationers company de Londres en 1597, para su publicación. Se edita en Quarto, formato en el que apareció hasta seis veces antes de ser incorporada a la edición First Folio de 1623, junto al resto de las obras del autor.

Entre las ediciones citadas se pueden encontrar notables diferencias que podrían deberse a modificaciones de las compañías o de los editores, y que han encendido las habituales polémicas al respecto.

La obra ha sido representada por notables intérpretes de todas las nacionalidades desde 1633, y ha sido llevada al cine en varias ocasiones desde que Laurence Olivier interpretase su versión en 1955, aunque recientemente apareció una copia de una película rodada en 1912 y protagonizada por el actor Frederick Warde.